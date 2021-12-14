Невакциновані мають у дев'ять разів вищий ризик смерті від COVID-19 - Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що невакциновані мають у дев'ять разів вищий за ризик смерті від COVID-19.

Про це він сказав у ході брифінгу.

За даними електронної системи охорони здоров'я України в період з серпня по жовтень, невакциновані мають у п'ять разів вищий ризик госпіталізації і майже в дев'ять разів вищий ризик смерті від COVID-19.

13 грудня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений ВООЗ, щодо вакцинації від коронавірусу. За його словами, вакцинували 40% мешканців.