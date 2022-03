Інформація для осіб, які залишають Україну

Особам, які змушені евакуюватися у зв’язку з війною Росії проти України, не потрібно реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

Усі особи, які змушені евакуюватися у зв’язку з війною Росії проти Украіни і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

Управління в справах іноземців: ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, NIP 5262548316, Regon 017315012

+48477217575

Пункти інформації

Warszawa

Dworzec Wschodni (hala główna), Warszawa ul. Kijowska 20

Dworzec Zachodni (Punkt Obsługi Pasażera), Warszawa al. Jerozolimskie 142

Infolinia: 987, +48 22 595 13 00

Bydgoszcz

Dworzec Główny PKP, Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 7

Infolinia (język ukraiński i rosyjski) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00:

+48 52 349 74 61, +48 52 349 78 02

Lublin

Dworzec PKP, Lublin pl. Dworcowy 1

Infolinia czynna codziennie (w godzinach 7.00 – 18.00): +48 692 268 717, +48 883 849 598

Infolinia całodobowa: +48 692 476 823

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

Dworzec PKP (poczekalnia), Gorzów Wielkopolski ul. Dworcowa 1

Dworzec PKP (hala główna), Zielona Góra

Infolinia: +48 95 785 18 59

Łódź

Dworzec Łódź Kaliska (hala główna między kasami a wyjściem na perony), Łódź

Dworzec Łódź Fabryczna (za kasami w drodze na perony), Łódź

Infolinia: +48 42 664 10 81

Kraków

Dworzec Główny PKP (przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych), Kraków

Całodobowa infolinia: +48 12 210 2002

Rzeszów

Infolinia: +48 800 100 990

Białystok

Dworzec PKP, Białystok ul. Kolejowa 9

Infolinia: +48 85 743 96 00

Gdańsk

Tymczasowy Dworzec PKP Gdańsk Główny (obok remontowanego gmachu dworca głównego), Gdańsk ul. Podwale Grodzkie 1

Infolinia: +48 58 30 77 772

Katowice

Dworzec PKP (hol główny przy kasach biletowych), Katowice plac Marii i Lecha Kaczyńskich 2

Infolinia: +48 32 606 32 32 (poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 7.30 do 15.30, wtorki – od 7.30 do 18.00)

Kielce

Dworzec PKS, Kielce ul. Czarnowska 12

Infolinia: +48 573 338 377

Poznań

Dworzec PKP Poznań Główny (poziom 1, na przeciwko kas biletowych PKP), Poznań ul. Dworcowa 2

Infolinia: +48 61 850 87 77 (w godz. 8-20)

Szczecin

Dworzec PKP (hala główna), Szczecin ul. Krzysztofa Kolumba 2

Infolinia całodobowa: +48 91 430 30 33

Директор ліцею в Перемишлі (вказати, що від Олени Кавун директора НВК 167 в м. Києві)

Готові прийняти на навчання, допомогти з поселенням, харчуванням, лікуванням +48166785347, +48608378637.

МОЛДОВА (cda.md)

Пункти пропуску:

– Болган – Христова (митний пост Піщанка);

– Велика Кисниця – Хрушка (митний пост Ямпіль);

– Мамаліг – Крива (відділ митного оформлення №1 поста Мамаліг);

– Кельменці – Ларга (відділ митного оформлення №1 поста Кельменці);

– Могилів-Подільський – Отач (відділ митного оформлення Автомобільного поста Дністер);

– Бронниця — Унгур (відділ митного оформлення Брониця посту Дністер).

Документи для в’їзду:

– для перетину кордону як мінімум внутрішній паспорт та свідоцтво про народження дітей, цього достатньо;

– зелена карта непотрібна за умови, що буде придбана протягом 24 годин після в’їзду;

– тест PCR не потрібний (тестування проводиться безкоштовно при медичному огляді на в’їзді, в тому числа, в Центрах для біженців);- документи на домашніх тварин не потрібні, беріть їх із собою, не залишайте.

Бюро з міграції та притулку: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4, Chisinau, Moldova Телефон: +373 22 207 197

Юридична допомога – Правовий Центр адвокатів: +373 60574848, +373 68828180.Телеграм канал: uarefugees.web.app

Ви можете попросити притулок:

– на будь-якому пункті перетину кордону,

– в будь-якому відділенні поліції,

– в офісах Бюро Міграції та Притулку.

Для прохання притулку достатньо вашого усної заяви, потім за допомогою уповноважених осіб Ви заповните письмову форму.

Контакти щодо транспорту, розміщення, житла, одягу та ін.:

1. Державне та муніципальне тимчасове розміщення –Інформаційний центр Бюро з міграції та притулку:

телефон: 0 8000 15 27

www.bma.gov.md/ru

2. Групи взаємодопомоги в соціальних мережах:

– Ajutor ucraineni în Moldova / SOS Українці Молдовa www.facebook.com/groups/347615063908402

– пропозиції та публікація об’яв :

www.uarefugees.web.app

– UNIȚI PENTRU UCRAINA – Єдині за Україну – United for Ukraine www.facebook.com/groups/unitipentruucraina;

– Help for Ukraina https://t.me/+sd7n-wZZiPxiZjAy;

– Група допомоги біженцям з України https://t.me/pomojiukr;

3. Безкоштовна екстрена медична допомога:

тел:. (+373) 79 22 40 40 адреса: м. Кишинів, ул. Андрія Доги, 24, доступно 24/7

РУМУНІЯ

Пункти пропуску:

– Порубне — Сірет (відділ митного оформлення № 1-2 поста Вадул-Сірет);

– Солотвіно — Сигету Мармаціей (митний пост Солотвіно);

– Дякове — Халмеу (митний пост Дякове-автомобильный).

УВАГА! Загальна гуманітарна візі в Румунії ще не діє!

В`їзд до Румунії може бути здійснено у якості туриста або біженця:

1. Як турист. Вам потрібен дійсний закордонний паспорт (біометричний) або звичайний закордонний+віза, або будь-який інший документ, що посвідчує особу. У цьому випадку ваша присутність в Румунії зареєстрована офіційно, але не як біженець (ви можете прожити в Румунії 3 місяці). Довідка про COVID не потрібна. Ви можете подорожувати в інші країни як турист в Румунії.

Увага! Якщо ви вже в’їхали в Румунію легально, ви можете подати заяву на притулок (метод 2 нижче).

2. Біженець.

Прохання про надання притулку: прохання про захист румунської держави на основі Міжнародної конвенції про біженців. Ви можете подати заяву про надання притулку на румунському прикордонному пункті пропуску або після прибуття до Румунії. Якщо ви подаєте заяву про надання притулку, ви повинні здати свій паспорт – ви не можете поїхати в іншу країну, і ви повинні чекати відповіді Румунської держави.

Генеральна інспекція з іміграції:

тел:.00 40 (230) 564 462 адрес: București, str. Lt. Col. Marinescu C-tin, nr. 15A, Sector 5 www.igi.mai.gov.ro/contact/

Колл-центр (в WhatsApp) для отримання інформації щодо надання притулку та іншої інформації для українців (укр, англ, рос) : +40765.861.888 – LOGS Grup

Соціальні ініціативи: Колл-центр соціально-психологічного консультування українців, що знайшли притулук у Румунії +40 745 139 747 – ASproAS Румуния

Після в’їзду як біженець:

Ви можете жити безкоштовно в одному з 6 центрів притулку в Румунії (Сучава, Марамуреш, Бухарест, Галац, Джурджу або Тімішоара). Вам допоможе румунська влада. Не покладайтеся на великі очікування – умови не найкращі, – але ви в безпеці.

Адреси прикордонних центрів для притулку:

– Регіональний центр процедур та розміщення осіб, які шукають притулок – Редеуць / Адреса вул. Перілор 2, Редеуць, повіт СУЧАВА / Тел.: 0230-564462, 0230-564463;

– Регіональний центр процедур та розміщення осіб, що шукають притулку, Марамуреш Адреса вул. Cetatii, ні. 1A, Сомкута Маре, Марамуреш / Телефон / Факс: 0262-280004

СЛОВАЧЧИНА/Словацька Республіка

Громадяни України з біометричним паспортом можуть в’їжджати до Словаччини в рамках безвізового режиму та перебувати у Словаччині без візи максимум 90 днів у будь-який 180-денний період.

Як виняток дозволено в’їзд на територію особам, що прибувають із сусідньої держави, в якій їм безпосередньо перед прибуттям загрожувала небезпека під час збройного конфлікту, та особам, які потребують міжнародного захисту або подорожують з інших гуманітарних причин.

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ Словаччини, наразі дозволено в’їзд усім особам, які рятуються від військового конфлікту.

В’їзд на територію Словацької Республіки після індивідуальної оцінки дозволено також особам, які не мають закордонного паспорта (біометричного паспорта).Актуальні пункти перетину: https://www.minv.sk/?hranicne-priechody-1

Міграційний інформаційний центр Словаччини:

0850 211 478,

+421 2 5263 0023,

+421 55 625 8662,

Telegram/Signal: +421 908 767 853 (тільки для дзвінків)

Міграційна служба МВС Словаччини

Pivonková 6, Bratislava

+421 (0)2 4341 4775, +421 (0)2 4825 4104

Відділ з питань притулку PZ Humenné

Nemocničná 1, 066 01 Humenné

+421 96 182 3241

Kto pomôže Ukrajine – платформа, що охоплює різні форми допомоги (житло, психологічна, медична, фінансова допомога)

Pomoc pre Ukrajinu – переліки державного,готельного та приватного житла

Поліція – 158, 112

Посольство України в Словаччині Адреса: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Словацька республіка

тел. номер: +421 2 592 028 10

Словаччина дозволяє короткострокове перебування до 90 днів для осіб, які рятуються від воєнного конфлікту.

При в’їзді в Словаччину або навіть пізніше існує кілька варіантів, які дозволяють залишатися в Словаччині довше:

– подання заяви про надання посвідки на тимчасове чи постійне проживання у Словаччині;

– подання заяви про надання тимчасового притулку;

– подання заяви про надання міжнародної охорони (притулок, додаткова охорона).

1. Тимчасовий притулок на період з 01.03.2022- 31.12.2022

Заява подається:

– при в’їзді до Словаччини у поліцейській дільниці на прикордонному пункті,

– після в’їзду до Словаччини у відповідному відділенні міграційної поліції за місцем перебування.

За неповнолітніх дітей заяву подає законний представник чи призначений судом опікун; неповнолітній повинен бути присутнім під час подання заяви.

Після того, як ви подасте заяву, поліція вилучить закордонний паспорт або інший документ посвідчення особи та видасть вам відповідне підтвердження (документи будуть повернені вам за запитом після закінчення процедури надання тимчасового статусу біженця), та візьмуть відбитки пальців.

Якщо вам не перешкоджають серйозні причини, ви повинні з’явитися в табір для біженців в Гуменні протягом 24 годин з моменту подання заяви; відділення поліції видасть вам транспортний документ дійсний 24 години. Якщо у вас є житло, ви не повинні бути в таборі для біженців.

З вами проведуть співбесіду, щоб з’ясувати, чи ви відповідаєте умовам на отримання тимчасового притулку, і вам буде видано посвідчення іноземця, який запитує тимчасовий притулок.

Рішення за вашою заявою буде ухвалено не менше ніж протягом 30 днів. В обґрунтованих випадках цей термін може бути продовжено на 30 днів, у тому числі неодноразово.

Якщо ваше прохання про тимчасовий притулок буде задоволене, вам буде видано документ про дозвіл на перебування з позначкою „ODÍDENEC”.

УВАГА! Якщо в період процесу надання тимчасового притулку ви залишите територію Словаччини – процес надання Вам тимчасового притулку буде припинено.

2. Правила отримання отримання віз та посвідок на тимчасове або постійне проживання:

Після в’їзду на територію Словацької Республіки необхідно повідомити початок перебування протягом 3-х робочих днів з моменту в’їзду – завантажити бланк і більш докладну інформацію https://www.minv.sk/?ministry-of-interior.

Повідомлення про перебування також можна надіслати до відповідного відділу міграційної поліції поштою, рекомендуємо рекомендованим листом.

Посвідка на тимчасове проживання у Словаччині пов’язана з певною метою, наприклад, працевлаштування, підприємництво, навчання, возз’єднання сім’ї тощо. Кожен заявник повинен підтвердити обрану мету. Повний список доступних цілей та необхідних за законом документів ви знайдете https://www.mic.iom.sk/ru/skachat/informatsionnye-karty/itemlist/category/76-vremennyj-vnzh.html. Члени сім’ї можуть разом із поручителем (членом сім’ї з «основною» метою перебування) подати заяву про надання посвідки на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї.

Для подання заяви про видачу посвідки на тимчасове/постійне проживання потрібно також надання апостильованої та переведеної довідки про несудимість із кримінального реєстру України. Міграційна поліція в обґрунтованих випадках може як виняток не вимагати вищої перевірки довідки про несудимість (апостиль).

3. Притулок (міжнародний)

Заява про надання притулку може бути подана, якщо у вас є обґрунтовані побоювання переслідувань за расовою, національною або релігійною ознакою, через певні політичні погляди або належність до певної соціальної групи, і через ці побоювання ви не можете або не хочете повернутися в цю країну, або якщо вас переслідують за здійснення політичних прав та свобод. Для захисту від серйозної несправедливості в країні вашого походження може бути наданий додатковий захист.

Якщо ви в’їжджаєте на територію Словаччини через прикордонний перехід, то за прийняття заяви про надання притулку відповідає відділ прикордонної поліції на прикордонному переході.

Якщо ви подорожуєте повітряним шляхом, необхідно звернутися у відділення поліції в транзитній зоні аеропорту (Кошице, Братислава, Попрад). Якщо ви вже знаходитесь на території Словаччини, ви можете подати заяву про надання притулку виключно до Відділу з питань притулку поліції в Гуменні.

За розгляд заяв про надання притулку або додаткового захисту відповідає Міграційна служба Міністерства внутрішніх справ.

Ви також можете звернутися до неурядових організацій, які надають юридичні консультації особам, які шукають притулку, — Словацьку гуманітарну раду або Лігу з прав людини. Ви можете знайти відповіді на важливі питання щодо надання https://www.hrl.sk/userfiles/files/RJ%20FAQ.pdf .

Ліга з прав людини / Liga za lidské práva Račianska 80, Bratislava, тел: + 421 918 366 968, електронна пошта: ukrajina@hrl.sk, Словацька гуманітарна рада / Slovenská humanitná rada, Будишинська 1, Bratislava, 831 03, тел: +421 (0)2 5020 0500електронна пошта:shr@shr.sk

ЛАТВІЯ

Громадяни України з біометричним паспортом можуть в’їжджати до Словаччини в рамках безвізового режиму та перебувати у Словаччині без візи максимум 90 днів у будь-який 180-денний період.

Додатково. Під час прибуття через пункти пропуску (зовнішній кордон, аеропорт)

Для осіб, які в’їжджають з біометричними паспортами, прикордонні перевірки, а візи будуть видаватися особам, які мають інші проїзні документи, але не мають візи для в’їзду до Європейського Союзу.

Якщо особа не має проїзного документа, її ідентифікують у співпраці з компетентними органами України.

Громадяни України, які не мають місця для проживання в Латвії, повинні повідомити працівників Держприкордонслужби про необхідність допомоги.

Для перебування та працевлаштування в Латвії, громадянам України будуть видаватися довгострокові візи з правом працювати в Латвії.

Відсутність медичних документів (сертіфікат вакцинациї, тест на Covid-19) не буде перешкодою для громадян України для в’їзду до Латвії.

Якщо під час прибуття на територію Латвії вам або члену вашої сім’ї потрібна термінова медична допомога, повідомте про це співробітника Держприкордонслужби, який працює на пункті пропуску кордону, або за номером 113.

Детально про процедуру https://www.pmlp.gov.lv/en/asylum-granting-procedure-latvia

Якщо вам потрібна допомога, щоб дістатися до Латвії з польсько-українського кордону, будь ласка, зверніться до організації підтримки біженців Gribu palīdzēt bēgļiem: https://www.facebook.com/groups/www.gribupalidzetbegliem.lv/

Інформацію про перетин латвійського кордону можливо отримати цілодобово та без вихідних, а також якщо не маєте місця для проживання в Латвії за телефоном(24/7):

+371 67913569 або

+371 67913568

Про порядок подачі документів на візу та оформлення довгострокової візи:

+371 67209400 (понеділок-четвер 8:30-16:00; п’ятниця 9:00-15:00)

Якщо вам потрібна безкоштовна юридична допомога або виникли додаткові запитання щодо подання заявки на отримання притулку, зверніться до Латвійського центру з прав людини, який надає допомогу шукачам притулку: office@humanrights.org.lv www.facebook.com/LCHRLCC www.cilvektiesibas.org.lv/en/

Подати заявку на отримання притулку можна:

умісцях перетину державного кордону;

у транзитній зоні аеропорту;

якщо ви вже перебуваєте в Латвії, у найближчому територіальному підрозділіПрикордонної служби.



Додатково можна звернутись до Управління зі справ громадянства та міграції Латвії (https://www.pmlp.gov.lv), державній поліції Латвії, у місці ув’язнення в Латвії. Ці установи зв’язуються прикордонною службою протягом трьох робочих днів, щоб ви могли подати заявку.

Пам’ятайте: після подання заявки на отримання притулку, розпочинається процедура надання Вам статусу особи, що шукає притулку, та перевірки поданої Вами заявки.

Після звернення з заявкою( крім випадків, коли ви є ув’язненими) Вам буде надано посвідчення особи, що шукає притулку.

Статус особи, що шукає притулку дає доступ до:

-медичного забезпечення ( в певних обсягах);

-якщо у вас не має застосовного місця для розміщення, то може бути розміщено в центрах відкритого типу;

– особи, розміщені у центрах відкритого типу, які мають недостатньо коштів на харчування, мають право отримувати засоби підтримки в добовому розмірі – 3,00 євро особа/доба в центрі незалежно від віку і сімейного стану (заяву можна подати як в самому центрі так і в управлінні зі справ громадянства та міграції Латвії. Надання статусу біженця за звичайної процедури займає до 4-6 місяців в середньому.

УГОРЩИНА

Громадяни України з біометричним паспортом можуть в’їжджати до Словаччини в рамках безвізового режиму та перебувати у Словаччині без візи максимум 90 днів у будь-який 180-денний період.

ДОДАТКОВО! З 24.02.2022 встановлено притулок як форму для переважної більшості українців, які біжать із України. Ця форма захисту, відрізняється від статусу біженця.

В першу чергу, потрібно подати прохання про захист Угорщиною. Тим самим розпочинається процедура, яка протягом 45 днів проходить інстанції Національного Відомства у справах іноземців. Протягом такої процедури має бути доведено, що особа, яка звертається за захистом, є громадянином України, або, не будучи громадянином України, проживає в Україні на законних підставах. Найпростіший спосіб це зробити – представити різні документи та ідентифікаційні картки. Однак, важливим є те, щоб захист мали змогу отримати навіть ті, у кого немає відповідних документів. В такому випадку, скоріш за все, процедура слухання займе довший час для більш детальних питань органами, щоб встановити звідки прибула особа.

Угорська Гельсінська Комісія надасть допомогу тим, хто біжить із України. Ті, хто шукає притулку, можуть отримати професійну та безкоштовну допомогу, починаючи з консультацій і до представництва. Звертатися за довідками: ukrainecrisis@helsinki.hu facebook.com/helsinkibizottsag

Отримання статусу саме БІЖЕНЦЯ:

https://asylumineurope.org/reports/country/hungary/asylum-procedure/general/short-overview-asylum-procedure/#:~:text=Asylum%20applications%20can%20only%20be,for%20detention%20or%20judicial%20remediesЗ 18 червня 2020 року в Угорщині діють такі правила отримання статусу біженця (правила отримання притулку).

Ті, хто хочуть отримати притулок в Угорщині, мають особисто подати так званий «лист про намір з метою подачі заявки на отримання притулку» (statement of intent for the purpose of lodging an asylum application) до посольства в Києві.

Після цього посольство направляє цей лист до Національного генерального управління поліції з питань іноземців (NDGAP) у Будапешті. Останнє розглядає цей лист протягом 60 днів і надає посольству пропозицію щодо надання шукачу притулку особливого дозволу на одноразовий в’їзд до Угорщини з метою подачі заявки на отримання притулку. Заявники отримують електронний лист з позитивним або негативним рішенням NDGAP. Ті, хто отримав дозвіл на одноразовий в’їзд, можуть потім поїхати до Угорщини, щоб подати заяву про надання притулку.

Якщо рішення NDGAP позитивне, і особі надано право на одноразовий в’їзд до Угорщини, особа приїжджає до Угорщини, особисто подає заяву про надання притулку до NDGAP. Спочатку NDGAP приймає рішення протягом 15 днів щодо того, чи є така заявка прийнятною. Рішення по суті приймається протягом 60 днів. За цим слідує інтерв’ю особи, яка потребує притулку.

СЛОВЕНІЯ

Громадяни України з біометричним паспортом можуть в’їжджати до Словаччини в рамках безвізового режиму та перебувати у Словаччині без візи максимум 90 днів у будь-який 180-денний період.

ДОДАТКОВО! Якщо громадянин України в’їжджає до Республіки Словенія без відповідних документів, він вчинить правопорушення за Законом про іноземців. Однак у таких випадках, враховуючи воєнну ситуацію та поточну ситуацію на території України, відповідно до Закону про проступки, поліція враховуватиме індивідуальні обставини проступку, що робить його особливо легким і що спричинило незначну несприятливість. ефект порівняно з небезпечним для життя особи, яка рятується від збройного конфлікту. У таких випадках і на законних умовах поліція виносить попередження і штрафувати не буде.

Колл-центр для інформації про допомогу біженцям з України надасть інформацію про в’їзд та проживання в Словенії, про порядок визнання міжнародного захисту та інформацію про те, як особи чи організації можуть надати фінансову чи матеріальну допомогу. Телефонувати можна щодня з 8:00 до 18:00.

Для дзвінків зі Словенії використовуйте безкоштовний номер 080 41 42, для дзвінків з-за кордону – +386 1478 7530.адреса електронної пошти info.ukrajina@gov.si

Ви можете подати заяву на захист в той же день, коли прибули до Республіки Словенія, або якомога швидше після прибуття.

У разі, якщо громадяни України виявлять намір подати заяву про міжнародний захист, вас направлять або доставлять до поліції.

Поліція заповнить реєстраційну форму та передасть процедури для подальшої юрисдикції до Міністерства внутрішніх справ Республіки Словенія, Управління міграції.

ЛИТВА

Громадяни України, які мають біометричні паспорти, термін дії національних віз або дозволів на тимчасове проживання у Литві яких закінчується, після закінчення дії можуть одразу скористатися 90-денним безвізовим режимом.

• В даний час щодо громадян України не прийматимуться рішення про депортацію або висилання. • Національні візи та дозволи на тимчасове проживання громадянам України та членам їхніх сімей не будуть анулюватися.

Департаменту міграції:

8 707 67000,

Гаряча линия :

+370 5 271 7112 (доступно кожен день з 07:30 по 21:00.)

Інформаційно-консультаційні вікна для українців в Литві(8.00–16.30, по п’ятницям – 8.00–15.00 час., попередня реєстрація не потребується):Вильнюс, ул. Витянё 18;Каунас, пр. А. Юозапавичяус 57;Клайпеда, ул. Кауно 6;Шяуляй, ал. Аушрос 19;Панявежис, ул. К. Бинкё 14;Алитус, ул. Йотвингю 8;Мариямполе, ул. Кястучё 1;Утяна, ул. Майронё 4;Тяльшяй, ул. Жямайтес 34;Таураге; ул. Стотес 15;Эляктренай, ул. Драугистес 32;Висагинас, ул. Ветерану 13;Шальчининкай, ул. Архитекто 4.

Литовський Червоний Хрест (гуманітарна допомога, інформація, відновлення сімейних зв’язків): Юозапавічюс вул. 10А, Вільнюс, тел. +370 5212 7322, ел. п. info@redcross.lt, www.redcross.lt

Карітас Вільнюської Архієпископії (гуманітарна допомога): Калварію вул. 39, Вільнюс, тел. +370 673 24 225, ел. п. kulturunamai@vilnius.caritas.lt

Мальтійський орден (Гуманітарна допомога): пр. Гедіміно. 56Б, Вільнюс, тел. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt, facebook.com/maltieciai

Продовольчий банк (продовольча підтримка): вул. 54, Вільнюс, тел. +370 686 44244, ел. п. info@maistobankas.lt, facebook.com/maistobankas

Врятуйте дітей (допомога дітям та вагітним жінкам): Вільнюс вул. 39, Вільнюс, тел. +370 52610815, ел. п. info@savethechildren.org

Розміщення у сім’ях: тел. 1827, www.stipruskartu.lt

Посольство України у Литві: вул. Театро 4, Вільнюс, тел. 8 5 212 1536, ел. п. emb_lt@mfa.gov.ua, http://www.lithuania.mfa.gov.ua

Департамент міграції на веб-сайте www.migracija.lt буде постійно оновлювати інформацію про застосовні іміграційні процедури для українців.

Якщо вам нема де зупинитися після приїзду до Литви, необхідно негайно прибути до реєстраційного центру в Алітусі (Alytus, Pramonės g. 1B, Культурний центр працює цілодобово) Після реєстрації особи, які не мають місця проживання, будуть направлені на тимчасове проживання (у самоврядуваннях або у приватних приймаючих). Цей процес може тривати до трьох днів.

Якщо у вас є місце для проживання після прибуття до Литви, ви можете прийти до будь-якого відділення Департаменту міграції у робочий час: Вільнюс (Vilnius, Vytenio g. 18); Каунас (Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 57); Клайпеда (Klaipėda, Kauno g. 6); Шяуляй (Šiauliai, Aušros al. 19); Паневежис (Panevėžys, K. Binkio g. 14); Алітус (Alytus, Jotvingių g. 8); Маріямполе (Marijampolė, Kęstučio g. 1); Утяна (Utena, Maironio g. 4); Тяльшай (Telšiai, Žemaitės g. 34); Таураг (Tauragė, Stoties g. 15); Еляктренай (Elektrėnai, Draugystės g. 32); Вісагінас (Visaginas, Veteranų g. 13); Шальчинінкай (Šalčininkai, Architekto g. 4). В цьому випадку немає потреби їхати до реєстраційного центру в Алітусі.

ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДІЄ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ. Для громадян України, які мають біометричні паспорти, дійсний безвізовий режим (90 д. протягом 180 д.).

УВАГА! Після реєстрації Ви зможете отримати дозвіл на тимчасове проживання у Литві (на 1 рік), національну візу (на 1 рік).

Матеріал підготували: Анастасія Повжик, Роман Сопін, Світлана Чемериз.