Никита Михалков, агитируя за Путина, упал и ударился головой

Как сообщили российские СМИ, режиссер Никита Михалков попал в больницу, получив травму в Нижнем Новгороде. В этот город он прибыл вести агитацию за кандидата в президенты России Владимира Путина, будучи его доверенным лицом. Кинематографист принимал участие в теледебатах. Перед приходом в студию он поскользнулся на льду и упал, ударившись головой. Режиссеру оказали медицинскую помощь.

"Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой", - цитирует Михалкова РИА Новости.

Ранее споткнулся и упал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Анна ДЖЕДЖУЛА