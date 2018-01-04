Ночь 4 января в Киеве стала самой теплой за всю историю наблюдений

Ночь на четверг, 4 января установила рекорд - она стала в Киеве самой теплой для этой даты за всю историю метеорологических наблюдений.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 4 января в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +3,5°С, что на 1,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного еще в 1920 году", - говорится в сообщении.

При этом, в ЦГО отметили, что такая температура по климатической норме соответствует концу октября.

Напомним, что по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 29 декабря в Киеве наблюдалась теплая ночь с 1881 года.

Ранее американские синоптики обрадовали украинцев прогнозом на зиму. По их мнению, все три зимних месяца в Восточной Европе будут теплее, чем обычно. Как выяснили "Вести", украинские метеорологи с коллегами из дальнего зарубежья согласны, и это зима действительно обещает быть немного теплее предыдущей. А вот у народных синоптиков - свое мнение.