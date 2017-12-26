Ночь на 26 декабря в Киеве была самой теплой с 1881 года

Такая теплая зимняя ночь, как 26 декабря 2017 года, наблюдалась в Киеве лишь 136 лет назад.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированного в позапрошлом году", - говорится в сообщении.

В ЦГО предполагают, что, несмотря на высокий температурный фон вторника, есть большая вероятность превышения и наивысшего среднесуточного значения температуры для 26 декабря, которое тоже было определено климатологами обсерватории в позапрошлом году.

Такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября.