Ночь перед Рождеством: традиции и каноны. Рождественский сочельник

Днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова считается Рождественский сочельник - канун великого праздника, который наступает 7 января для православных христиан.

Согласно евангельскому преданию, когда римский император Август, правивший Иудеей, объявил перепись населения и каждый должен был записаться именно там, откуда был родом, - праведный Иосиф отправился с обрученной ему Пресвятой Девой Марией в свой родной город Вифлеем. В гостинице не оказалось свободных мест, поэтому Иосиф и Мария нашли приют в пещере, куда загоняли домашних животных (на древнеславянском - вертеп). В этом вертепе и родился Спаситель. Младенца Богородица положила в ясли. Первыми поклониться воплотившемуся Богу пришли пастухи, извещенные Ангелом. Вслед за ними пришли волхвы (восточные мудрецы-язычники), узнавшие о свершившемся чуде по появлению на небе необычной звезды. Эта звезда привела волхвов к месту Рождения Иисуса и потому именуется Вифлеемской.

У православных христиан принято Сочельник - ночь перед Рождеством - проводить в храме за молитвами. Готовясь к рождественским праздникам, на Руси строго соблюдали одно важное правило - тщательно убирали дом. Ну, может, не так основательно, как к Пасхе, но все-таки скоблили полы, натирали до блеска кастрюли-сковородки, чистили столовое серебро. Дома и церкви на Рождество украшают елями и хвойными ветвями, символизирующими вечную жизнь, а традиция наряжать рождественскую ель связана с образом райского дерева, изобилующего плодами.Традиционные рождественские цвета - красный и зеленый, и в создании праздничного настроения можно опираться именно на них. Излюбленная символика праздника - ангелочки, ослики, ясли с младенцем, вифлеемская звезда. У католиков принято вешать на стены и двери рождественские венки из соломы и веток хвои, у нас больше прижились елочные букеты. В убранстве дома должны присутствовать свечи. Они придают особый уют и очарование всей атмосфере новогоднего праздника, символизируя Солнце, а рождественские свечи - свет Христа. На Руси к Новому году и к Рождеству делали особые толстые свечи, которые зажигались с вечера и горели до исхода следующего дня.

Хотя Рождество и сугубо семейный праздник, большим грехом считается отказать в угощении случайно оказавшимся рядом обездоленным людям. Конечно, звать их за домашний стол, может, и не стоит, но ведь нетрудно отнести несколько пирожков и горсть конфет к ближайшей церкви. Или раздать соседским ребятишкам по шоколадке - тоже не в тягость. Особенно пожилым родственникам, стоит позвонить и поинтересоваться здоровьем. Традиционно на Рождество подносили съедобные подарки, причем не только в православном, но и в католическом мире: годятся и самодельные конфеты, и баночки с вареньями- соленьями, и торты. Из несъедобного годятся любые игрушки и сувениры, зимние аксессуары вроде варежек или шарфов и другие мелочи.

40-дневный Рождественский пост (28.11-6.01), усиленная молитва приближали православных людей к великому торжеству. По строгим правилам до первой звезды верующим рекомендовано отказываться от пищи. Лишь при появлении первой звезды - символа звезды Вифлеемской - можно отведать сочиво (постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами). Отсюда и название этого дня - сочельник. Сочивом называли не только кашу и всякую постную пищу, а также сок; или, как говорили раньше, "молоко" разных семян: маковое, конопляное, подсолнечное, горчичное, ореховое, миндальное и другие. Этим "молоком" приправляли каши во время 40- дневного Филиппового поста перед Рождеством и в рождественский сочельник.

Поскольку 7 января заканчивается пост и разговеться следует видимо с размахом. На рождественском столе непременно в изобилии должно быть мясо, рыба, вино и сладости. Традиционные блюда к этому празднику - холодец, пельмени, запеченный поросенок с хреном, щи из кислой капусты, пирожки с мясом, рисом или повидлом. Перед торжественным обедом раньше подавали "жирную кутью" - рассыпчатую рисовую или пшеничную кашу с изюмом и медом, политую растопленным сливочным маслом.

Говорят, что в рождественскую ночь надо обязательно надеть что-то новенькое, а если такового нет, то хотя бы один предмет белого цвета. Кроме того, известно, что сразу после Рождества наступают Святки, когда можно наряжаться во всякие карнавальные костюмы.

До первой звезды в Сочельник обычно сидят в тишине и думают. К счастью, зимой первая звезда на небе появляется довольно рано, примерно в половине шестого вечера. Потом надо сесть за стол, выпить-закусить и по-хорошему идти на улицу - петь песни, играть в снежки и кататься на санках.

Приветствуются огненные забавы типа салютов и фейерверков и обход соседей с целью позвать повеселиться вместе.

В церквях в вечерние часы шла торжественная служба, а те, кто не пошел на богослужение, готовились к восходу звезды дома. К этому времени все члены семьи одевались по-праздничному и собирались вместе, стол был накрыт белоснежной скатертью, сервирован лучшей посудой, приборами, заставлен традиционными блюдами. Блюд насчитывалось 13, к столу должно было садиться четное количество человек. В случае, когда собиралось нечетное количество, подавался один свободный прибор. Под скатертью на всей поверхности стола разостлано было сено, символизирующее то сено, на котором в яслях лежал новорожденный Христос. Стол украшался ветками ели, свечами, ленточками. В центре стола находилась композиция из веток ели, свечи и прочих рождественских атрибутов. В углу комнаты или в ее центре устанавливали любовно украшенную елочку, под нее клали подарок каждому присутствующему. В крестьянских семьях в ожидании звезды все вместе читали молитву, старшие рассказывали детям о рождении Христа, о волхвах, дары приносящих.

Появления первой звезды ждали с нетерпением дети, их радостное сообщение о ее появлении было сигналом для начала трапезы. Трапеза начиналась с общей молитвы, затем самый почитаемый член семьи женского пола (как правило, хозяйка дома) поздравлял всех с праздником. У католиков обряд начинался с обмена облаткой - символом хлеба, богатства и благополучия. Хозяйка дома сначала делилась облаткой с мужем, затем с сыновьями по старшинству, потом с дочерьми тоже по старшинству, с внуками и всеми остальными. Обряд этот заканчивался, когда все присутствующие обменялись облаткой, пожелав друг другу счастливого Рождества, прощая все обиды. Это был момент всеобщего примирения.

В сочельник у православных варили кутью, у католиков - бигилию. Варили кутью из пшеницы, гороха, риса, обдирного ячменя. Приправляли медом, маковым, конопляным, подсолнечным или другим постным маслом. Зерно было символом воскресающей жизни, а мед или сладкая приправа означали сладость благ будущей блаженной жизни. Рождественскую кутью готовили постной. Но на второй день Рождества готовили "Бабину кашу", или "бабкину кутью". Такую кашу в древности обычно приносили в числе даров в дом, где появился новорожденный. В отличие от рождественской постной кутьи "бабкину кашу" готовили "богатой".

Порядок приема пищи регламентировался строгими правилами: сначала подавались закуски (селедка, рыба, салаты), затем красный (слегка подогретый) борщ, грибной или рыбный суп. К борщу, грибному супу подавались ушки или пирожки с грибами, а у православных сочни - жареные на конопляном масле мучные лепешки. Под конец трапезы на стол подавались сладкие блюда: рулет с маком, пряники, медовики, клюквенный кисель, компот из сухофруктов, яблоки, орехи.

За столом каждый должен был отведать все приготовленные блюда. Не допускалось проявление своих индивидуальных вкусов. Такое требование - хороший воспитательный момент для детей. Трапеза была безалкогольной. Все блюда были постными, жареными и заправленными растительным маслом, без мясной основы, без молока и сметаны. Не подавались горячие блюда, чтобы хозяйка постоянно находилась за столом.

Во время трапезы велась непринужденная беседа только о добрых делах. Несмотря на то, что это был сугубо семейный праздник, считалось необходимым пригласить к столу одиноких знакомых, соседей (независимо от их вероисповедания). За стол усаживался каждый случайный гость, в том числе и нищий. Существовало поверье, что в этот день в виде нищего может предстать Бог. Вообще все религиозные праздничные традиции были направлены на укрепление гуманизма, доброжелательного отношения друг к другу и к окружающей среде. В сочельник хозяин поздравлял с праздником домашних животных, выносилось угощение и бездомным животным (на крыльцо, за порог выставлялась миска с едой).

Потом начиналась самая веселая часть сочельника - раздача подарков. При наличии в доме детей один из домочадцев переодевался в Деда Мороза - Святого Николая. Он же и приносил подарки в мешке. Раздавая их, высказывал пожелания, согласно необходимым требованиям, предъявляемым к получающему. Для детей это был хороший воспитательный момент, в отношении к взрослым он был окрашен долей шутки. Вообще большинство традций и обрядов Рождества было направлено на воспитание у детей самодисциплины, внимания к присутствующим, соблюдения и участия в ритуальной стороне, терпения, выдержки. Это был один из немногих случаев, когда дети садились за стол вместе со взрослыми. А что касается подарков, это был хороший обычай дарить их друг другу, притом ценились подарки, приготовленные своими руками. Они нарядно оформлялись цветной бумагой, веточками ели, ленточками. Содержание подарков должно было быть сюрпризом. Все было овеяно таинственностью и поднимало настроение. Подарки тут же разворачивались, радость и благодарность хозяйке и друг другу переполняли сердца всех.

Именно в эту ночь перед Рождеством, по народным поверьям, господствуют две силы: добра и зла. К какой человек примыкал, та и творила с ним чудеса. Одна зазывала колядовать и прославлять рождение Христа за праздничным столом, а другая собирала на шабаш ведьм.Вечером по дервням ходила по домам коляда (калитка) - переодетые парни в вывороченных шубах и со звериными масками на лицах. Величали хозяев, не жалея щедрых слов. Приметы: "Если на Сочельник снежная погода - будет урожай на хлеб". Считалось, что в этот день, последний перед Рождеством, снегопад - верный признак процветания хозяйства в новом году. А если в этот день мороз - в семье будет совет да любовь. Разумеется, эти приметы и предубеждения всего лишь "эхо" языческих празднований и традиций, не имеющие отношения к сути великого христианского праздника.

Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Это один из дней, когда с наибольшей глубиной и радостью мы переживаем встречу с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.

Традиции празднования православного Рождества в странах мира

У народов Европы дни рождественских торжеств совпадали с двенадцатидневным циклом языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему начало новой жизни и обновление природы (сатурналий у романских народов, зимние святки - у русских, коляда - у украинцев и т.д.). Поэтому в разных странах праздник Рождества впитывал в себя многие обряды и обычаи этих празднеств. К ним относятся колядки - костюмированные шествия со звездой и песнопениями, вечерняя трапеза в сочельник, состоящая из 12 постных блюд.

В Украине празднование Рождества начинается на Свят вечер - 6 января. Вечерняя трапеза накануне Рождества сопровождается многими традициями и обрядами. Накануне Рождества церковь предписывала строгий пост - целый предрождественский день верующим нельзя было есть и пить. Ужин на Свят вечер был для них первой трапезой в этот день - им и заканчивался 40- дневный предрождественский пост. За стол можно было садиться с появлением на небе первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, возвестившей пастухам о рождении Христа.

Главными блюдами на украинский Святой вечер являются "кутя - пшеничная или рисовая каша с медом, маком и изюмом, и узвар - компот из сухофруктов. Всего на столе в Свят вечер должно быть 12 постных блюд, среди которых в старину готовили постный борщ с грибами, горох, капустник, рыбные блюда, вареники с капустой, кашу гречневую, голубцы с рисом, постные блины, грибы, пироги.

В первый день Рождества - 7 января, в гости почти не ходили. Только женатые дети (с невесткой или зятем) должны были посетить после обеда своих родителей, говорили, что везут "деду ужин". Издавна в Украине на Рождество колядовали - пели колядки. Колядки - величальные обрядовые песни зимнего цикла - популярны и в современной Украине.

Также среди молодежи распространены рождественские гадания. В Украине считается, что именно в "святые" дни можно наиболее точно предсказать будущее. Поэтому девушки пользуются моментом и стараются предугадать свою судьбу.

В Беларуси, как и в Украине, православное Рождество отмечается как государственный праздник. Рождественский сочельник или Навечерие Рождества Христова отмечают 6 января. Название "сочельник" происходит от особой пищи, предписываемой на этот день церковным уставом - сочива: размоченных и разваренных зерен пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобов, гороха и овощей.

Согласно традиции, ужин в сочельник щедрый, но постный, состоящий из 12 блюд в честь двенадцати апостолов. В этот день по приходу из храма после утреннего богослужения верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Христа.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. Традиционно с дохристианских времени в Беларуси 6-7 января - Первая Коляда - конец шестидневного поста, начало праздничных дней и вечеров. Этот праздник всем известен под названием "Большая кутья", который отмечался в честь зимнего солнцестояния (24 декабря по старому стилю).

Вторая кутья (Щедрая или Богатая Кутья) отмечалась через неделю в предвестие Нового года 31 декабря по старому стилю. Третья Кутья завершала праздники Коляды 6-го января по старому стилю.

В Армении Рождество празднуют 6 января, в этот же день отмечают и Крещение Христово. Подготовка к Рождеству начинается вечером 5 января, когда служится Литургия Сочельника. В этот день верующие зажигают свечу в церкви и несут ее домой, для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова. На следующий день, 6 января, утром служится рождественская литургия. Далее осуществляют праздник крещения Христа с церемонией освящения воды.

Традиционно на Рождество в Армении на стол подаются рисовый плов с изюмом, рыба и красное вино.

В Грузии на Рождество верующие совершают крестный ход "Алило" в соответствии с традицией, имеющей многовековую историю. Главными действующими лицами праздничного шествия являются "несущие благую весть". Они одеты в белые одежды и песнопениями оповещают всех прохожих о рождении Спасителя.

В Сербии и Черногории Рождественский сочельник, 6 января, называется в "Баднидан". Среди религиозных праздников он занимает почетное второе место после Пасхи, а вот среди семейных праздников Рождество для сербов на первом месте. Рождество Христово в Черногории (так называемый Божич) - праздник родителей и детей.

В этот день до восхода солнца глава семьи и его старший сын выстрелом из ружья перед домом объявляют о походе в лес за "бадняком". Бадняк - это полено срубленного молодого дуба, которое должна обязательно иметь во время рождественских праздников в своем доме каждая сербская семья. Полено выбирается такого размера и веса, чтобы глава семьи сам, на своих плечах смог принести его в дом. По традиции, оно должно гореть в семейном очаге в течение всех трех дней праздника.

Оставшиеся в доме члены семьи на рассвете разжигают огонь и начинают жарить на вертеле специально откармливавшегося к Рождеству поросенка - "печеницу", женщины готовят рождественский пирог, торты и другие блюда.

В ночь перед Рождеством ужин должен быть постным. На рассвете звонят колокола храмов, люди надевают праздничную одежду и идут в церковь на Рождественскую литургию. После службы в дом берется просфора. Все приветствуют друг друга словами: "Христос родился!", а в ответ слышат: "Воистину родился!" Это приветствие соблюдается вплоть до праздника Богоявления (19 января).

Все члены семьи в ожидании рождественского обеда угощаются горячей ракией и сухими фруктами. Затем хозяин выносит на стол печеницу. Печеница должна принести в дом здоровье и благополучие. Из блюд к столу подаются квашеная капуста, тушенная капуста с копченым свиным мясом, пирог с каймаком, "пребранац" - вареная фасоль с растительным маслом и луком и т. д.

Кульминация празднования Рождества - преломление "погачи" - домашнего рождественского плоского пирога из пресного теста. Хозяйка утром замешивает тесто для пирога и кладет в него золотую или серебряную монетку.

Хозяин отрезает левую часть печеницы, достает из нее сердце и раздает его по кусочкам всем членам семьи, которые сразу его поедают. Перед началом обеда хозяин дома зажигает свечу, которая стоит на столе, или кадило и обносит ими иконы и всех присутствующих, а ребятишки обносят кадило по всему дому. Затем все поют праздничный тропарь или "Отче наш".

После приходит время разламывать погачу. Ее сначала вертят по кругу, затем делают надрез в виде креста и в полученный разрез наливают вино, только после этого она разламывается. Каждый получает по куску пирога, и тот, в чьем куске оказалась монетка, будет, как считается, счастлив целый год.

В городах, где нет открытых очагов, печей и бадняка, на рынках и на улицах продаются перед праздником небольшие "букеты" из дубовых веток, обвязанные пучком соломы.

В Албании заметный процент населения в стране исповедует православный тип христианства, поэтому Рождество отмечается достаточно широко. Присутствуют все характерные для праздника атрибуты - елка, подарки, застолья. Праздник отмечается 7 января.

Греческое Рождество (Кристоугенна) также впитало в себя популярные суеверия и народные поверья. В канун Рождества распространены колядки. Греческие детишки идут от дома к дому и поют песни, возвещающие приход Спасителя.

Рождество в Греции отмечается в кругу семьи, главная часть праздника - обильный стол. По православной традиции празднику Рождества предшествует пост продолжительностью несколько недель.

Греция - одна из немногих стран, где существуют свои зловредные рождественские духи. По поверью, калликанцарос, зловредные эльфы с неприятной внешностью, в течение 12 дней после Рождества приносят в дом хаос. Защиту от духов дарует горящий ладан или небольшое подношение. Также во многих семьях небольшой деревянный крест украшают базиликом и окунают в плоскую чашу с водой. По поверью, вода становится святой после этой процедуры, и тогда ее разбрызгивают по углам дома, чтобы отпугнуть злых духов.

livejournal.com

Деловой Славянск

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