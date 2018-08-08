Ночью по улицам Киева проехал самолет

На Воздухофлотском проспекте в Киеве ночью перевозили самолет.

Видео очевидцев опубликовал Киев Оперативный.

Известно, что это пассажирский самолет АН-24, который стал музейным экспонатом.

Его транспортировали из Киева в Виту Почтовую (село на Киевщине).

Делали это с помощью специального тягача.

На протяжении всего пути транспортировку сопровождали несколько полицейских патрулей.Внимание автомобилисты!Сейчас по Воздухофлотскому перевозят самолёт. Зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать.

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 7 серпня 2018 р.