НОК Украины утвердил список кандидатов на Олимпиаду-2018

Лицензионный отбор для участия в Олимпийских играх завершится 15 января.

Во время заседания исполкома НОК Украины был утвержден список 57 спортсменов-кандидатов для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Список спортсменов сформирован в соответствии с выполнением квалификационных требований, утвержденных ранее Министерством молодежи и спорта.

Лицензионный отбор спортсменов для участия в Олимпийских играх завершится 15 января следующего года, а 28 января предусмотрена окончательная подача заявок.

Ожидается, что около 45 спортсменов смогут представить Украину на главном зимнем форуме четырехлетия в 9-11 видах спорта.

По словам Сергея Бубки, НОК с ноября 2016 по февраль 2018 года будет выплачивать 26 стипендий ведущим спортсменам по зимним видам для подготовки к Играм. Общий объем стипендий составляет 6 млн гривен.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года. В течение 17 дней около 2500 спортсменов из 90 стран мира разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта.

По материалам: iSport.ua