Носіння масок зменшує рівень шпиталізацій з COVID-19 - дослідження уряду США

В американських штатах, де запровадили обов'язкове носіння масок, значно зменшився рівень шпиталізацій через зараження коронавірусом. Про це свідчить дослідження Центрів із контролю та профілактики захворювань США.

У період від квітня до липня минулого року дослідники спостерігали за рівнем шпиталізацій у 10 американських штатах, де запровадили обов'язкове носіння масок - в Каліфорнії, Колорадо, Коннектикуті, Меріленді, Мічигані, Міннесоті, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Огайо та Орегоні.

Вони виявили, що вже через три тижні після набуття чинності указу про обов'язкові захисні маски, кількість шпиталізацій із діагнозом COVID-19 у цих штатах впав майже на 5%.

У прес-релізі Центрів з контролю та профілактики захворювань мовиться, що за їхнім дослідженням, “зобов'язання людей усього штату носити маски має зв'язок зі зменшенням росту шпиталізацій, пов'язаних з COVID-19”.

Наразі у США 31 штат та столиця Вашингтон оголосили обов'язкове носіння захисних масок на обличчі. Рівень шпиталізацій в цих штатах значно зменшився серед людей віком від 18 до 64 років.

Крім того, “На індивідуальному рівні профілактична користь від користування маскою зростає, оскільки все більше людей застосовують маски послідовно і правильно”, - мовиться у дослідженні Центрів із профілактики та контролю за хворобами.

Голос Америки

https://ukrainian.voanews.com