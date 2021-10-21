Нові правила карантину: протягом перших пів дня в потяги не пустили 18 пасажирів - "Укрзалізниця"

У першій половині доби 21 жовтня в потяги не допустили 18 пасажирів через відсутність документів про вакцинацію проти коронавірусу або негативних результатів тестів на COVID-19. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.

П'ятьох пасажирів не пустили в потяг "Ужгород - Харків" (No18); шістьох - у потяг "Київ - Харків"; трьох - у потяг "Миколаїв - Харків"; двох - у потяг "Ворохта - Полтава"; по одному - в потяги "Ужгород - Харків" (No81) і "Лисичанськ - Ужгород".

Двічі до потягів викликали поліцейських, зазначили в компанії.

У перший день у пунктах вакцинації на вокзалах зробили 500 щеплень проти коронавірусу, повідомила "Укрзалізниця".

Пункти працюють на семи вокзалах, зокрема цілодобово - у Києві, Дніпрі та Львові.

"Також на 10 вокзалах цілодобово працюють пункти експрестестування на COVID- 19. Станом на 17.00 протестована майже тисяча пасажирів, у семи з них результат виявився позитивним", - ідеться в повідомленні.

Пасажири, у яких є квитки на потяг, можуть пройти тестування за 350 грн, додали в компанії.

Зараз в Україні діє адаптивний карантин. Востаннє Кабмін продовжив його до 31 грудня. Регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнями обмежень, які залежать від епідемічної ситуації.

Із 15 жовтня в "червоній" зоні епіднебезпеки перебуває Херсонська область. Із 18 жовтня в "червону" зону також потрапили Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області. Із 23 жовтня в "червоній" зоні буде Сумська область. Решта регіонів - у "жовтій" або "помаранчевій" зонах.