Нова прошивка RTX 3080 Ti збільшує швидкість майнінгу

Майнери знайшли спосіб збільшити продуктивність відеокарт RTX 3080 Ti у серії LHR. Це можна зробити або перепрошивка BIOS, або, якщо йдеться про відеокарти виробництва EVGA, оновленням фірмового ПЗ. В результаті забезпечується суттєвий приріст продуктивності. Рецептом поділився один із користувачів Reddit. Він повідомив, що більшість відеокарт RTX 3080 Ti з BIOS за замовчуванням мають обмеження за потужністю, яке активується при високому завантаженні пам’яті – а це характерний режим роботи при майнінгу криптовалют.

Однак ця особливість привернула увагу компанії EVGA, яка вирішила виправити помилку, випустивши оновлене фірмове ПЗ. Тому власникам EVGA RTX 3080 Ti для збільшення продуктивності в майнінг досить просто оновити програму Precision X1. Як стверджує автор повідомлення, це дозволило йому підняти показники відеокарти з 66 Мхеш/с до 80 Мхеш/с.

З продукцією інших виробників все трохи складніше. Як тимчасове рішення було запропоновано завантажити оновлену версію BIOS для EVGA RTX 3080 Ti XC3 і перепрошити їй аналогічну відеокарту іншого бренду, щоб досягти того ж ефекту. Однак треба пам’ятати, що це дуже небезпечна операція, яку слід робити, повністю усвідомлювати у своїх діях. Один із користувачів оновив таким чином свою Inno3D 3080 Ti iChill X3 та отримав на виході продуктивність на рівні 91 Мхеш/с.

https://portaltele.com.ua