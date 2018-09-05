"Новая волна" в Сочи завершилась закрытой вечеринкой, на которой выступил Данилко в образе Верки Сердючки (видео)

Первый день конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи завершился закрытой вечеринкой, на которой выступил украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.
Как сообщают "Дни.ру", на выступление Сердючки пришла супруга премьер- министра России Светлана Медведева. Медведева не только подпевала хитам Данилко, но и танцевала в первом ряду.
Также двухчасовой концерт посетили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Андрей Малахов и другие российские знаменитости.
В середине июля Андрей Данилко, в России выступающий только на корпоративах и закрытых вечеринках, объявил о скором завершении карьеры в образе Верки Сердючки.
Сегодня прошел концерт открытия Новой волны 2018. А следом отгремело Afterparty Открытия!! White party! Dress code: белые костюмы! Было очень красиво и весело! Специальный гость Верка Сердючка! Мы все очень давно не видели Андрея Данилко и он конечно зажег! Нас с Каролиной @anilorak Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену и мы оторвались по-полной! Прошу заметить (!!!!!), что мы Абсолютно трезвы ( тем более , что на нас смотрит из первого ряда Светлана Владимировна Медведева) , Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали!! Верка, с Возвращением!)) #Дружба #АниЛорак #СергейЛазарев #АндрейДанилко #ВеркаСердючка #НоваяВолна #дружбанародов #afterparty спасибо за видео Андрею Разыграеву @razygraev