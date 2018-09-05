"Новая волна" в Сочи завершилась закрытой вечеринкой, на которой выступил Данилко в образе Верки Сердючки (видео)

Первый день конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи завершился закрытой вечеринкой, на которой выступил украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

Как сообщают "Дни.ру", на выступление Сердючки пришла супруга премьер- министра России Светлана Медведева. Медведева не только подпевала хитам Данилко, но и танцевала в первом ряду.

Также двухчасовой концерт посетили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Андрей Малахов и другие российские знаменитости.

В середине июля Андрей Данилко, в России выступающий только на корпоративах и закрытых вечеринках, объявил о скором завершении карьеры в образе Верки Сердючки.