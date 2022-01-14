Новий рік за старим стилем: традиції та прикмети свята

14 січня - середина зими. Цього дня відзначають Старий Новий рік, і вважається, що Різдвяні Святки досягли свого апогею.

Старий Новий Рік: історія свята

Сама по собі назва виглядає суперечливо. Це словосполучення нерідко вважають оксюмороном. Незважаючи на те, що святкування Старого Нового Року не є офіційним, цієї традиції дотримуються у багатьох країнах. Ті, хто святкує Старий Новий Рік, роблять це найчастіше з переконаністю, що "тепер вже точно рік настав". Саме по собі свято являє собою історичний феномен.

Це свято виникло у зв'язку зі зміною літочислення з юліанського на григоріанський календар. У першій половині 20-го століття в радянську (відповідно, українську) культуру прийшла зміна календаря. Більшовики вирішили перейти на григоріанське літочислення, яким користувалася Європа. Різниця між новою і старою системою становила 13 днів, що створювало незручності в міжнародній політиці та економіці. Це і стало основною причиною переходу на новий стиль, який зберігається донині.

Офіційна дата переходу на новий стиль - 14 лютого 1918 року. Тоді ж почали святкувати нове, на той момент незвичне свято - Старий Новий Рік - тобто, Новий Рік за старим стилем.

Традиція посівання

Вранці 14 січня в Україні, в день Василя, прийнято засівати.

Вважається, що посівати повинні хлопчики, так як саме чоловік повинен першим увійти в будинок в Старий Новий рік - в такому випадку господарів чекає щастя і достаток. Якщо 14 січня першою поріг будинку переступить дівчина, - це недобрий знак. Посівати прийнято зерном, яке ні в якому разі не можна викидати. Посіяне зерно слід зібрати і зберігати до весни, а після змішати з зернами для посіву та засіяти в землю.

Українські посівалки для дітей

Сію, сію, посіваю Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік Було краще, ніж торік!

* * *

Сію-сію-посіваю, З Новим Роком вас вітаю, Відкривайте сундучок Та давайте п'ятачок!

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Сію, вію, посіваю, З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два, А на многії літа!

* * *

Сію, вію, посіваю, З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку, І в мішку, і в коморі, і в оборі, В ложці, в мисці, і в колисці!

* * *

Сію, сію посіваю З Новим роком вас вітаю З Новим роком й з Васильком Дайте гроші з кошильком.

* * *

Сійся-родися, жито, пшениця, Всяка пашниця: Зісподу корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові, З Новим роком та Різдвом Христовим!

Що не можна робити на Старий Новий рік

Щедрий вечір або Старий Новий рік, за старовинними віруваннями, не можна зустрічати в старому і брудному одязі. Також в цей день не рекомендується давати гроші в борг і вирішувати свої фінансові питання.

З щедрувальниками та посівальниками найкраще "розраховуватися" солодощами - якщо давати їм гроші, то можна втратити благополуччя в домі на цілий рік.

Не можна в цей день ображатися і згадувати старі образи, а також виносити сміття. Також важливо уникати сварок і конфліктів, інакше весь рік доведеться жити в сльозах.

Народні прикмети на 14 січня

Зростаючий місяць в ніч на 14 січня - до сильної повені навесні

Якщо вранці йде сніг, то зима теж буде сніжною, а весна настане пізно

Спостерігали за напрямком вітру. Вважалося, що якщо він дме з Півночі, то літо буде холодним, із Заходу - непогожим, зі Сходу - посушливим, з Півдня - цілком звичайним, теплим, без особливих температурних перепадів.

Якщо людина народилася в Васильєв день, то, згідно з повір'ями, вона буде дуже багатою. В якості оберега їй рекомендується носити яшму.

Сильний сніг у Васильєв день - бути хорошому літу. Відлига пророкує прохолодні літні дні

Яскраві зорі на небі 14 січня віщують швидкі морози

Снігопад у Васильєв день - прикмета до того, що чекають багаті врожаї влітку і восени

Якщо 14 січня випадає на молодика, це призводить до великої повені

Якщо сніг почав йти з самого ранку, то це означає, що снігопади не припиняться ще дуже довго і, швидше за все, триватимуть до самої весни

У цей день не можна лаятися і лихословити, думати про погане, оскільки як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш (нехай навіть мова йде про Старому Новий рік)

Не можна позичати гроші, щоб не бути в боргах весь рік

Вважається, що якщо 14 січня надіти обновку, то протягом усього року буде супроводжувати удача

Бажання, яке було загадане в ніч з 13 на 14 січня, обов'язково збудеться

Якщо на дорогах 14 січня ожеледь, це обіцяє урожай.

Хто святкує день ангела 14 січня

Своїх небесних покровителів вшановують володарі наступних імен: Василь, Богдан, В'ячеслав та Григорій.

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