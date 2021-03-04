Новий розподіл областей за зонами: у "червонійтри регіони

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило новий поділ регіонів за зонами. Зокрема, у "червоній" залишилися три, у "помаранчевій" - дев'ять.

За даними МОЗ, станом на 4 березня у "червоній" зоні залишаються Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До "помаранчевої" зони зараховані Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

Решта регіонів - у "жовтій". Це, зокрема, Київ та Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Як нагадали у відомстві,"червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

завантаженість ліжок більше 65% відсотків

кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300

кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60%

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%

зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%

Станом на ранок 4 березня в Україні підтвердили 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.

У світі від початку пандемії підтвердили вже 115 мільйонів випадків захворювання на COVID-19. Одужало 64,9 мільйона пацієнтів, а 2,55 мільйона померло від ускладнень.

Міністерство охорони здоров'я заборонило розголошувати інформацію про виробників та постачальників вакцин, через відповідну умову контракту з міжнародною організацією Crown Agents, яка здійснює закупівлі.

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