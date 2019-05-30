Новое "Украинское правописание" заработает с 3 июня - МОН

Финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня.

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, сообщает в четверг пресс- служба МОН.

"3 июня 2019 года финальный текст новой редакции"Украинского правописания "будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - говорится в сообщении.

В то же время, как добавили в министерстве, сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы введения изменений в образовательный процесс.

В МОН напомнили, что 22 мая 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление No 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция "Украинского правописания".

Документ подготовила специально созданная Украинская национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины. Состав комиссии утвержден распоряжением КМУ от 17 июня 2015 года No 416.

В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, а также отдельных граждан, добавили в МОН.

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