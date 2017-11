Новой "Мисс Вселенная" стала представительница ЮАР

В США состоялся финал 66 международного конкурса "Мисс Вселенная 2017", победу на котором одержала представительница ЮАР Деми-Ли Нел-Питерс. Корону ей на голову возложила предыдущая победительница - француженка Ирис Миттенар.

В тройку лучших вошли также представительницы Венесуэлы и Таиланда. Всего в конкурсе приняли участие представительницы 92 стран.

Let's welcome #MissUniverse 2017 Demi-Leigh Nel-Peters from South Africa to the sisterhood!

Украину на конкурсе представляла 18-летняя Яна Красникова из Киева