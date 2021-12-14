Новорічні та різдвяні вихідні в Україні

Українці під час святкування Різдва та Нового року матимуть додаткові вихідні.

В які дні відпочиватимуть громадяни Україні проаналізувало видання Парламент.UA.

Оскільки католицьке Різдво, 25 грудня, цього року випадає на суботу, то українці матимуть додатковий вихідний – у понеділок, 27 грудня. До того ж робота 24 грудня швидше за все буде скорочена на одну годину.

Новий рік 1 січня також випадає на суботу, відповідно, вихідними днями стануть 1, 2 і 3 січня. А 31 грудня - буде короткий робочий день.

На Різдво, 7 січня, українці відпочиватимуть три дні поспіль - 7, 8 і 9 січня. Ну і четвер, 6 січня - знову буде коротким робочим днем.

Канікули у школярів повинні початися 24 грудня і тривати до 10 січня. Проте, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні можливі зміни.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив, що новорічні свята українці можуть провести не у червоній зоні карантину.

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