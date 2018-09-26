Новые правила парковки: каких штрафов и за что ждать водителям

С 27 сентября в Украине вступают в силу новые правила парковки. За что автомобиль могут отвезти на площадку и как получить скидку на штраф, предлагает пересмотреть УНН.

Сумма штрафа за нарушение правил парковки, в том числе и неоплата стоимости парковки за каждые сутки пользования, определена в законе в 20-кратном размере от стоимости одного часа парковки.

Парковка на бесплатных парковках водителями без льгот, или в местах, где запрещена парковка того вида транспорта, которым пользуется водитель, обернется штрафом в 30-кратном размере от стоимости одного часа парковки.

Если оплата пройдет в первые 10 дней, то на штраф за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, предоставляют скидку в 50%. Если в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления об админвзыскании штраф не будет оплачен, то дело передается для принудительного взыскания оплаты.

Также предусмотрены штрафы и для тех, кто удерживает парковки. Так, предприниматель за несоблюдение требований по размещению и функционированию площадок для парковки заплатит штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. А необорудование платной парковки в соответствии с требованиями законодательства обойдется в 40-50 необлагаемых минимумов.

На владельцев автомобилей по закону ждут и другие нововведения. Так, по новым правилам парковки, в Украине позволили фотофиксацию нарушений и эвакуацию авто.

Чтобы избежать массового и безосновательного задержания автомобилей, как сообщили в "Информ-Ресурсах" МВД Украины, в документе прописали исчерпывающий перечень ситуаций, когда инспектор имеет право эвакуировать машину. Это будет происходить только тогда, когда припаркованное авто существенно препятствует дорожному движению или угрожает безопасности движения.

Под этой формулировкой понимаются следующие ситуации:

авто оставлено на проезжей части в два и более рядов;

авто запарковано в запрещенных местах: на железнодорожных переездах; на трамвайных путях; на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, или в тоннеле; на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон; ближе 10 м от края перекрестка; ближе 30 м по обе стороны от остановки общественного транспорта; ближе 10 м от места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения; ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда; на проезжей части, если для объезда авто остается полоса менее 3 метров дороги; в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд остановившейся машины;

авто делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе людей с инвалидностью и людей с детскими колясками;

авто стоит так, что блокирует проезд по двум или более полосам движения;

авто находится на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

авто стоит на обозначенной дорожными знаками или дорожной разметкой велодорожке;

авто препятствует движению или работе снегоуборочного и другого коммунального транспорта.

Когда владелец машины не найдет ее там, где оставил, то должен будет обратиться в МВД или к инспектору. Там ему сообщат, где его авто, какой он должен заплатить штраф за неправильную парковку, эвакуацию и стоянку на спецплощадке. Как только вся эта сумма будет уплачена, авто будут возвращать его владельцу.

Чтобы эвакуация машины не застала врасплох, водители могут оставить в полиции свой телефон и электронный адрес. Туда инспектор будет обязан сразу отправить сообщение о задержании авто, если оно будет, указали в "Информ- ресурсах".

Также привлечь к административной ответственности по новому закону могут лиц, за которыми зарегистрировано транспортное средство, за отдельные нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.