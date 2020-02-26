Новые Санжары: в полиции опровергли информацию об аресте четырех человек

В полиции Полтавской области опровергли обнародованную ранее информацию об избрании меры пресечения участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В рамках уголовных производств, расследованных следственным управлением полиции Полтавщины, сообщено о подозрении еще пяти лицам. Сейчас в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства. Приносим извинения за неточную информацию, опубликованную ранее", - говорится в сообщении.

В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали.

По состоянию на 21 февраля 23 задержанных отпустили , в Нацполиции заявили, что большинство из них - не местные жители.