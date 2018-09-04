Новый директор "ДНР" еще с 2001 года носит красноречивую кличку Сеньор Помидор - журналист

Преемник главаря "ДНР" Александра Захарченко Дмитрий Трапезников известен тем, что краснеет, когда врет. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

Новый главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников начинал свою карьеру как мелкий жулик, и перед российской пропагандой стоит амбициозная задача, чтобы сделать из него супергероя. Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк, пишет УНИАН.

"Новый директор "ДНР" еще с 2001 года носит красноречивую кличку Сеньор Помидор. Уж очень она ярко описывает человеческие качества Трапезникова - врет и краснеет. Тогда он начал играть заметную роль в фанатском движении ФК "Шахтер". Хотя, возможно, со вторым недостатком он все-таки справился и краснеет сейчас не так заметно. Ходит же он по Донецку в военной форме, хотя сам реально никогда не воевал", - отметил журналист.

По данным Цимбалюка, Трапезников сколотил состояние на мелком воровстве у бизнесмена Рината Ахметова.

"До 2004 года он "мутил" на организации выездов болельщиков на матчи "Шахтера", в том числе за границу. Схема проста: по бумагам проходит одно количество болельщиков, в реальности - другое. Разница - его чистый профит. На некоторые особо ответственные матчи "Шахтер" вывозил до 30 тыс.

болельщиков. Это транспорт, питание и размещение. Плюс маржа на торговле шарфами и другой атрибутикой клуба", - рассказал он.

Журналист отметил, что Трапезников слишком рано начал демонстрировать богатство и дорогие машины, был уволен в 2004 году после служебного расследования и больше дел со структурами Ахметова не имел. После оккупации Донбасса московские кураторы начали продвигать Трапезникова.

"Его описывают как человека, умеющего работать с бумагами. Это редкое качество среди тех, кто привык решать вопросы с автоматом в руках. Он даже начал оттеснять понемногу от [главаря "ДНР" Александра] Захарченко главного "финансиста"... Александра Тимофеева, больше известного как Ташкент. Предполагается, что Сеньор Помидор будет менее ярким и станет послушно выполнять команды из Москвы", - рассказал он.

Цимбалюк добавил, что Трапезников, судя по всему, принял правила игры Москвы.

Около 17.00 31 августа в ресторане "Сепар" в центре Донецка сработало взрывное устройство. Погиб Захарченко. Тяжело ранен был Тимофеев.

Исполняющим обязанности Захарченко стал Трапезников.