Інспекція позицій ЗСУ з ОБСЄ біля селища Шуми тимчасово скасовується - ЗМІ

10 вересня інспекція позицій Збройних сил України біля селища Шуми за участю представників ОБСЄ не відбудеться.
Про це розповіло джерело в Офісі президента агентству Інтефакс-Україна.
- Інспекції сьогодні не буде. Вона не переноситься, а поки тимчасово скасовується, - йдеться в повідомленні.
За словами джерела, представники так званих ДНР і ЛНР перебували у складі Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін з 2014 року.
Їх участь у переговорах визначено Мінськими домовленостями, які були підписані Петром Порошенком.
- Зараз вони присутні в ТКГ. Хоча не мають юридичної сили. Україна не веде діалог з терористами, тому президент України безпосередньо говорить з президентом РФ. Адже за столом переговорів може бути лише Росія, яка і є агресором. Але з цим надбанням, підписаним Петром Порошенком, треба щось робити, - сказав він.
Зараз йде пошук правильних юридичних рішень, щоб закінчити війну на Донбасі і зберегти територіальну країни.