О празднике Крещения Господня: значение, традиии

Крещение Господне не зря является одним из самых многолюдных и поистине всенародных церковных праздников - в этот день Господь Иисус Христос вступил на стезю общественного служения, явил себя миру.

Значение Крещения

С глубокой древности вода несёт в себе глубокий символический смысл - она может погубить, как воды потопа, а может и спасти, как источник, изведённый Моисеем из скалы для народа Израильского. Вода смывает с человека не только грязь, но и всё плохое и даёт начало хорошему. Еврейские праведники и представители многих народов мира практиковали ритуальные омовения, как знак очищения от грехов.

- "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное!", - Возвещал святой пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн! И люди приходили к этому почитаемому праведнику на реку Иордан во множестве, чтобы послушать его проповеди, раскаяться и креститься в знак того, что они оставляют свои грех. Тогда крещение совершалось однократным погружением в воду. Само слово "крещение" более точно звучит по-гречески: "баптизма" - "погружение".

Господь Иисус Христос не совершил в своей земной жизни ни одного греха, однако по своему человечеству также должен был пройти через подобное ритуальное очищение, чтобы люди знали об этом. Когда ему исполнилось 30 лет он впервые явил себя миру как Бог и Сын Божий и это случилось именно во время крещения от Иоанна Предтечи.

С момента крещения начинается общественное служение Спасителя, его проповедь и путь на Голгофу и к Воскресению из мёртвых. Именно поэтому мы особо почитаем этот день церковной истории.

Кроме того, своим погружением в воды реки Спаситель освятил их. И теперь, желая присоединиться к Церкви мы также погружаемся в освящённые воды крещенской купели. Троекратное погружение в этом случае символизирует смерть и очищение от грехов, а исхождение из воды - воскресение из мёртвых.

Евангельские события

О событиях Крещения Господня рассказывается у всех трёх синоптиков (евангелистов Матфея, Марка и Луки), а также у евангелиста Иоанна Богослова. Иисус Христос пришёл в маленькое местечко на берегу Иордана, называемое Вифавар, где Иоанн Креститель пророчествовал о скором пришествии Мессии.

По внушению Духа Святого пророк Иоанн знал, кем является Иисус Христос и очень удивился его намерению погрузиться в воды Иордана: "- Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?", но Господь сообщил ему, что это необходимо сделать из почтения к обычаям.

В момент погружения Господа в воды реки "отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!" (Лк.3:21-22). Таким образом, в виде голоса Бога Отца, сошествия Святого Духа в виде голубя и Бога Сына, погружающегося в воду, народу впервые была явлена Святая Троица.

Но события Крещения Господня не оканчиваются в этот день. Спустя некоторое время Иоанн Креститель со своими учениками вновь увидел Господа Иисуса Христа и засвидетельствовал перед ними его мессианское достоинство, после чего они последовали за Спасителем. Так вокруг Господа стали собираться его ближайшие ученики, которых мы знаем, как двенадцать апостолов.

Празднование Крещения и его традиции

"Возникновение праздника Богоявления следует датировать не позднее III века. Первоначально он был посвящен Воплощению, Рождеству и Крещению Христовым. Датой праздника было 6 января. В IV веке сначала на Западе, а в конце века и на Востоке праздник Рождества Христова выделяется в самостоятельное торжество, а содержанием праздника Богоявления остается Крещение Господне" - сообщает Православная энциклопедия.

Поскольку события Рождества Христова и Крещения Господня изначально вспоминались вместе, между этими двумя праздниками всегда существовала теснейшая связь, а период между этими днями сегодня называется святыми днями или "святками".

В Православной Церкви Крещение Господне празднуется 6 января (19 января по новому стилю) и принадлежит к числу двунадесятых праздников. С древности в этот день совершается Великое освящение воды.

В этот день, по словам одной из церковных стихир, "освящается всех вод естество", поэтому не только вода в церкви, но и все воды приобретают первозданное свойство нетления. Даже вода из-под крана в этот день становится "крещенской", Великой Агиасмой - Святыней, как называется она в Церкви.

В Православной Церкви и народе сложилось такое отношение к Богоявленской воде, что ее принимают только натощак как великую Святыню, подобно антидору или. Эту Святыню Церковь употребляет для окропления храмов и жилищ и стараются использовать понемногу, чтобы её хватило до следующего празднования Крещения Господня.

В поход за святой водой в этот день отправляется в десятки раз больше людей, чем обычно присутствуют на рядовых богослужениях. Многие даже отпрашиваются с работы, отстаивают многометровые очереди на морозе - всё ради того, чтобы набрать домой крещенской воды.

День перед Крещением, как и день перед Рождеством Христовым, является днём особо строго поста и называется сочельником. Службы Навечерия и самого праздника во многом сходны со службой Навечерия и праздника Рождества Христова.

В день Богоявления, как и в день Рождества Христова, совершается литургия св. Иоанна Златоуста в том случае, если праздник Богоявления случится во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу, а литургия св. Василия Великого в день праздника бывает тогда, когда он совпадает с воскресеньем или понедельником.

Праздничные песнопения уникальны и подробно передают не только евангельские события, но также раскрывают и их богословское и сотериологическое (спасительное) значение. Также за богослужением праздника читаются евангельские повествования о пришествии Господа Иисуса Христа к пророку Иоанну.

Кроме освящения воды в храме в день Крещения Господня принято также освящать и воду в близлежащих водоёмах, для чего на них устраивается особая прорубь - "иордань". Многие купаются в иордани, чтобы закалить своё здоровье, но при этом нужно помнить две вещи: что главная часть праздника всё-же проходит в храме и что погружение в прорубь бывает полезно не всем и к этому следует подойти разумно.

К сожалению, празднику Крещения Господня, как и всякому подлинно народному торжеству, сопутствуют различного рода суеверия, с которыми стоит ознакомиться, чтобы не поддаваться им.

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