Обмен экипажами задержанных судов "ЯМК-0041" и "Норд" невозможен - Госпогранслужба Украины

Обмен экипажей украинского судна "ЯМК-0041", задержанного российскими пограничниками, и крымского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками, невозможен, поскольку все эти рыбаки являются гражданами Украины. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Это полный абсурд, потому что и те, и другие являются гражданами Украины. Поэтому обмен невозможен по сути. К тому же, членов баркаса ("ЯМК-0041" - КР) задержали в водах, которые являются украинскими. Поэтому с украинской правовой позиции, говорить о законности этого задержания нет оснований", - сказал Слободян.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин тоже считает, что такой обмен не может состояться.

"В этой ситуации я бы не шел на поводу у россиян. Есть огромная разница. Мы - правы. Россияне - агрессоры и оккупанты. Если мы пойдем на такие обмены, мы фактически признаем равенство наших позиций, а это недопустимо", - сказал Бабин в эфире Радио Крым.Реалии.

25 марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи.

В ответ управление ФСБ России в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины, задержавших судно в Азовском море. Украинские пограничники назвали это "давлением на Госпогранслужбу Украины".

3 мая Госпогранслужба Украина сообщила, что "россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов", следующих через Керченский пролив. 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК- 0041" (порт приписки Очаков) западнее мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму.

После задержания "ЯМК-0041" депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять членов экипажей этих судов.