Обмен пленными: в список ДНР попали 84 человека

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики, в рамках предстоящего обмена пленными, который должен состояться в следующие два месяца, уже составили и передали список из 84 человек.

Власти самопровозглашенной ДНР составили список к следующему обмену пленными, состоящий из 84 человек. Об этом в понедельник, 22 января, заявила "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова, сообщает РИА Новости.

"Мы затребовали от украинской стороны 84 человека на следующий обмен. Мы уже передали им списки", — сказала Морозова.

Киев и представители самопровозглашенных республик 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте.

Напомним, 27 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. По данным Генпрокуратуры украинской стороне передали 73 человека, а на Донбасс отправились 233 человека.