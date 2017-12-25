Обмен украинских заложников состоится 27 декабря - Ирина Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы назвала дату освобождения заложников в оккупированном Донбассе

27 декабря состоится освобождение украинских заложников. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирине Геращенко у себя в Facebook.

"Как и говорила украинская сторона - к новогодним и рождественским праздникам. Мы стремились сделать это раньше, до 24 декабря, но счастливы, что есть подтверждение даты до нового года. Мы - полностью готовы. Дай Бог, чтобы не сорвалось и чтобы все стороны выполнили все предыдущие договоренности", - отметила Геращенко.

Ранее сообщалось, что обмен украинских заложников может состояться 27 декабря 2017 года.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.