Обнародован рейтинг районов Киева по числу миллионеров

В Киеве пересчитали толстосумов после подачи налоговых деклараций: принимаются до 1 мая каждого года с отчетом за предыдущий. Наибольшее число миллионеров проживают в трех районах столицы:

Печерском (614 человек), Шевченковском (545 человек) Голосеевском (314 человек).

Свежую отчетность по результатам декларационной кампании 2018 года предоставил начальник Главного управления Государственной фискальной службы в столице Людмила Демченко.

«Есть интересные данные фискальной службы Киева: самым старшим декларантом нынешней кампании оказался 99-летний житель Соломенского района столицы, который задекларировал 8 млн грн, а родители самого молодого декларанта – 3-летнего жителя Святошинского района – отразили в декларации об имущественном состоянии и доходах получение малышом наследия на сумму 64 тыс грн», - сказала Демченко в интервью «Укринформу».

На 1 мая 2019 года в Киеве оказалось 2941 физлиц с общим доходом 1 млн грн и выше. Это на 589 человек (на 25%) больше, чем в 2018-ом.

«В целом, столичные миллионеры задекларировали 36 млрд 505 млн грн, что на 73% больше, чем в прошлом году. Они должны уплатить налога на доходы физических лиц на сумму 1 млрд 930 млн грн и более 270 млн грн военного сбора», – сообщила Демченко. Согласно действующему законодательству, люди должны оплатить задекларированные налоги до августа 2019 года.

Если человек забыл или не смог подать налоговую декларацию и уплатить НДФЛ и военный сбор, он может сделать это в ближайшие месяцы. Но ему придется уплатить штраф в размере 170 грн.

Ранее UBR.ua сообщал, что в Украине за год возросло число миллионеров и миллиардеров. Государственная фискальная служба подвела итоги декларирования доходов граждан, полученных в 2018 году. По данным ведомства, доходы свыше 1 млрд грн задекларировали три человека, тогда как в 2017-м такой был только один.