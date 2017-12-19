Оболонский суд отправил по домашний арест сына нардепа Швыдкого из-за афер с автомобилями

Оболонский районный суд отправил под домашний арест Андрея Швыдкого, который обманул людей минимум на четыре миллиона гривен. Об этом говорится в сюжете программы "Гроши".

Сообщается, что Швыдкий выдавал себя за влиятельного чиновника из Мининфраструктуры, а когда было надо, то вспоминал и своего отца - депутата. Он обещал людям почти новые машины за полцены, брал деньги, а потом исчезал. Один из пострадавших помог правоохранителям задержать сына народного депутат. Он отдал Швыдкому 200 тысяч гривен и не сомневался в его честности, пока не увидел репортаж о том, что он мошенник.

Отмечается, что полиция задержала сына нардепа во время передачи 600 долларов. При этом, он фигурирует в 30 уголовных производствах. По решению суда он будет находиться под домашним арестом на период следствия.

Потерпевшие опасаются, что Швыдкый избежит ответственности, потому что влиятельный отец может помочь сыну. Хотя сам нардеп это отрицает, и утверждает, что сын должен ответить за свои действия.

NewsOne

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