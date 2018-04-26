Обострение в АТО: 76 обстрелов, 11 военных ранены

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Вследствие вражеского огня восемь украинских военных получили ранения. Еще трое военнослужащих получили боевые травмирования.

"В частности, на Луганском направлении из реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка агрессор обстрелял укрепления вблизи Новолуганского. Также 152 мм артиллерию и 82 мм минометы противник применил вблизи Светлодарска, 122-мм артиллерийские системы, 120 и 82 мм минометы и вооружение БМП - под Луганским и Новгородским, 122-мм артиллерию - в районе Зайцево, а 120 и 82 мм минометы - неподалеку Троицкого. Кроме этого, по оборонцях Новозвановки огонь велся из 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкою - из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия - в районе Малиново", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны военные возле Верхнеторецкого, Шахты "Бутовка", Водяного и Гнутово.

"Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки из вооружения БМП - под Талаковкою, Богдановкой и вблизи Шахты "Бутовка", из гранатометов - возле Каменки, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкого и Песок, а из стрелкового оружия - по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаковки и Гнутово - враг применил противотанковый ракетный комплекс", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град".