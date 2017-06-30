Обрушение здания донецкого университета: названы новые версии

Вчера поздно вечером во временно подконтрольном боевикам Донецке случилось шокирующее происшествие. Прямо в центре города обрушилось одно из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли "ДНР".

Пока существует две версии случившегося, передает Час Пик.

В "МЧС ДНР" предварительной причиной обрушения считают взрыв неизвестного взрывного устройства.

Но дончане крайне несогласны с такой позицией "МЧС". По их словам, причиной жуткого ЧП стал очень сильный ливень, который, с большой вероятностью, мог привести к обрушению здания ДонНУЭТ.

Местное население уверено в своей версии. Дончане утверждают, что здание никто не подрывал, ведь на уцелевших окнах нет никаких повреждений взрывной волной.

"То орки усра@ись от грозы. Взрывом бы окна вышибло", - заявил комментатор, комментируя заявления "МЧС".

"Судя по целому куску стены - похоже как подмыло, пошла трещина и все завалилось", - комментирует случившееся пользователь.

"Осмелюсь предположить, что подмыв стены тоже укродрг устроили))", - пишет комментатор.

Комментариев руководства университета пока не поступало.

Отметим, что пока еще "экспертная комиссия ДНР" не вынесла свой вердикт, но главари боевиков уже обвинили в случившемся Украину.

Так, замглавы "правительства ДНР" Д. Трапезников сделал громкое заявление о том, что "Украина в очередной раз показывает свое зверство по отношению к жителям Донбасса".

Напомним, после оккупации боевиками Донецка, ДонНУЭТ им. Туган-Барановского временно переехал в Кривой Рог.

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