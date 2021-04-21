ОБСЄ з'ясувала обставини загибелі дворічної дівчинки на Донбасі

Місія ОБСЄ розповіла подробиці загибелі дитини від вибуху гранати в Сніжному. Вибуховий пристрій активував батько дівчинки.

Спостерігачі СММ ОБСЄ в Україні з'ясували, як загинула дитина в непідконтрольному Україні Сніжному. Батько дворічної дівчинки активував ручну гранату. Від вибуху дитина отримала поранення. Про це йдеться в звіті місії ОБСЄ за 20 квітня.

"Команда Місії уточнювала повідомлення про те, що в результаті вибуху ручної гранати в непідконтрольному уряду Сніжному Донецької області загинула дівчинка", - йдеться в звіті.

Подія трапилася 8 лютого.

"16 квітня персонал моргу в Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови, які відповідали наслідкам вибуху", - йдеться в повідомленні організації.

На наступний день після трагедії мати дитини розповіла спостерігачам, що вона прокинулася ввечері 8 лютого і хотіла зайти в кімнату, де спали її дві дочки. Жінка почула вибух.

"За словами жінки, її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщенні", - заявили спостерігачі Місії.

Дівчинку госпіталізували. В одній з донецьких лікарень вона була прооперована. Проте 20 лютого померла.