ОБСЕ: Боевики согнали под Луганск 160 грузовиков и 50 танков

Беспилотик ОБСЕ обнаружил 160 бронированных машин военного типа террористов недалеко от захваченного российскими гибридными войсками РФ Луганска

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал передвижение военной техники боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает LIGA.net пресс-служба ОБСЕ.

"По данным воздушного наблюдения от 12 марта в неподконтрольных правительству районах были обнаружены 10 танков неустановленного типа и 12 единиц буксируемой артиллерии к юго‑востоку от Миусинска", - отметили в пресс-службе.

ОБСЕ также зафиксировала около 70 бронированных машин военного типа.

Беспилотник миссии обнаружил 15 единиц предположительно буксируемой артиллерии возле Бугаевки (37 км к юго‑западу от Луганска), 18 танков, 19 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) и шесть единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа), а также около 90 бронированных машин военного типа вблизи Мирного, что в 28 километрах к юго‑западу от Луганска.

"31 танк неустановленного типа находился неподалеку от Круглика, что в 31 километрах к юго‑западу от Луганска", - уточнили в пресс-службе.

30 ноября 2018 года ОБСЕ в четырех временно оккупированных приграничных районах Донбасса зафиксировали передвижение грузовиков боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.