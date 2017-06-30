ОБСЕ эвакуирует свой полевой офис в Попасной из-за обстрелов боевиков

В результате обстрела со стороны НВФ ОРЛО сотрудники СММ ОБСЕ были вынуждены эвакуировать свой полевой офис в Попасной.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, новость Донбасса передает Час Пик.

Ночью 29 июня 2017 г. НВФ ОРЛО обстреляли представительство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, расположенное в городе Попасная Луганской области, применив запрещенные минскими соглашениями 82 мм минометы, а также зенитные установки и стрелковое оружие.

Пострадавших среди сотрудников миссии ОБСЕ нет. Подробная информация по поводу этого нападения будет опубликована в ближайшее время на официальном сайте СММ ОБСЕ в Украине.

Такими вооруженными нападениями, НВФ ОРЛО пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении.

Украинская сторона СЦКК категорически осуждает такие действия НВФ ОРЛО и квалифицирует их как грубое нарушение достигнутых ранее соглашений.

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