ОБСЕ: Количество обстрелов на Донбассе увеличилось

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине опубликовала новый отчет, в котором говорится об обстрелах.

С вечера 28 по вечер 29 июля в Донецкой области количества нарушений режима прекращения огня уменьшилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом. А уже с вечера 29 по вечер 30 июля было зафиксировано больше нарушений режима прекращения огня, чем за предыдущие сутки - около 70 взрывов.

Так, вечером 28 июля, находясь в подконтрольном правительству Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 10 взрывов, которые они оценили как выстрелы из пушки боевой машины пехоты (БМП-1, 73 мм), а также около 20 очередей из крупнокалиберного пулемета на расстоянии 4-5 км к юго-востоку. Вечером следующего дня также в Светлодарске команда Миссии слышала 12 взрывов, оцененных как выстрелы (10 из пушки БМП-1 и 2 из артиллерии), и шесть взрывов неопределенного происхождения - все в 1-2 км к юго-юго-востоку.

Наблюдатели, находившиеся вечером 29 июля в подконтрольной ДНР Горловке слышали 17 взрывов, оцененных как выстрелы из пушки БМП-1, и 16 очередей (по 2-3 выстрела в каждой) из крупнокалиберного пулемета в 5-6 км к северо- западу, а также три взрыва неопределенного происхождения в 10-12 км к северо-западу.

Вечером 28-го и в ночь на 29 июля камера СММ в Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала огневую активность в такой последовательности: один взрыв неопределенного происхождения, один трассирующий снаряд, пролетавший с запада на восток, 102 трассирующих снаряда с востока на запад, за которыми последовали в общей сложности 118 трассирующих снарядов (16 с запада на восток и 102 с востока на запад), а также два взрыва неопределенного происхождения - все на неопределенном расстоянии к северу от камеры.

Напомним, ранее беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал наличие 64 противотанковые мины вдоль автодороги М03 между оккупированным Дебальцевым и Светлодарском в Донецкой области