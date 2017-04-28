ОБСЕ: на аэродроме Луганска замечены Грады и танки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заметила танк вблизи села Никишино в 15-20 километрах от линии разграничения, и Грады на окраине Луганска.

Об этом говорится в отчете миссии за 26 апреля.

"В неподконтрольных правительству районах команда миссии один раз видела один танк (Т-64) с установленным спереди минным тралом вблизи подконтрольного ДНР с. Никишино (60 км северо-восточнее Донецка)", - информирует СММ ОБСЕ.

"И, как и раньше, зафиксированы 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), 7 самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30 Лягушка, 122 мм, пять 2А65 Мста-Б, 152 мм), и 7 танков (Т- 72) на территории аэродрома, расположенного на юго-восточной окраине Луганска", - добавили наблюдатели.

Напомним, ранее в Донецке прошла репетиция так называемого "парада победы". Видео репетиции опубликовало "министерство информации" ДНР.

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