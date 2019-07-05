ОБСЕ не может подтвердить полное разведение сил в Станице - ООС

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил в Станице Луганской.

Об этом в эфире Hromadske.ua заявил заместитель командующего штаба операции объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.



"ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено соглашениями", - отметил Бондарь.

По его словам, украинские военные имеют информацию, что боевики отошли с позиций. "Но есть определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - подчеркнул Бондарь.

Он уточнил, что украинские военные, со своей стороны, уже начали разбирать фортификации.

"Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - добавил Бондарь.

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