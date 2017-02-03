ОБСЕ подтвердила, что танки находятся в Авдеевке

Руководство миссии заявило о неприемлемости обстрелов Авдеевки и Донецка.

Сотрудники специальной мониторинговой миссии подтвердили наличие танков в Авдеевке. Об этом говорится в отчете организации за 1 февраля.

Наблюдатели сообщили о четырех танках Т-64 возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролируют подразделения ВСУ.

Накануне о танках в Авдеевке сообщил журналист ВВС, опубликовавший видео из Авдеевки. Рядом с боевыми машинами находился белый автомобиль ОБСЕ.

Также наблюдатели зафиксировали РСЗО БМ-21 Град, которые двигались на восток в районе населенного пункта Нетайлово к северо-западу от Донецка, а также к юго-востоку от районного центра Волноваха.

В свою очередь заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что ночные обстрелы Авдеевки и Донецка являются неприемлемыми. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии в Тwitter.

"Ночные попадания в центр Донецка и Авдеевки неприемлемы. СММ проверяет сообщение о многочисленных жертвах среди гражданских. Остановите огонь!", – говорится в сообщении.

Сегодня Хуг вместе с наблюдателями ОБСЕ посетит Авдеевку.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня ночью в Донецке был зафиксирован мощный взрыв. Сепаратистские СМИ сообщают о двух погибших и 14 раненных жителях города.

Также за минувшие сутки в зоне АТО погибли четверо бойцов ВСУ и 17 получили ранения.

