ОБСЕ подтвердила выход российских военных из состава СЦКК

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердила выход российских военных из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации на линии разграничения на Донбассе. Речь об этом идет в отчете СММ ОБСЕ за вторник, 19 декабря.

"В Донецкой области наблюдатели подтвердили сообщение о том, что в пяти офисах СЦКК военнослужащие Вооруженных сил РФ при СЦКК прекратили исполнять свои обязанности. 18 декабря наблюдатели позвонили на служебные телефонные номера СЦКК в подконтрольных "ДНР" поселках Александровка и Ясиноватая, и им ответили лица, которые представились сотрудниками "министерства чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в оккупированном Дебальцево на телефонный звонок СММ ответило лицо, которое представилось представителем "ЛНР" в Контактной группе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Вадим Черныш сообщил о готовности международных организаций взять на себя часть переговоров, которые вели российские военные из Совместного центра контроля и координации.