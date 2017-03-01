ОБСЕ зафиксировала два фургона с "грузом 200" на границе с РФ

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали пересечение украинско-российской границы погребальными фургонами через пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области РФ.

"На протяжении отчетного периода наблюдательная миссия видела две скорые, которые пересекали границу между Российской Федерацией и Украиной, и два похоронные фургоны", - говорится в еженедельном отчете ОБСЕ.

Ранее в группе "ИС" сообщили, что с территории России на временно неподконтрольные Украине территории Донбасса прибыли две бригады спецназа Главного управления разведки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.