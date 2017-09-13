ОБСЕ зафиксировала возле Донецка 40 танков боевиков

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала недалеко от оккупированного Донецка 40 танков боевиков. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте организации.

"В неподконтрольных правительству районах за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал наличие 40 неподвижных танков (неустановленного типа) на территории объекта возле Мануйловки (65 км к востоку от Донецка)", - говорится в отчете.

В СММ также сообщили, что в 44 км к западу от Луганска была замечена неподвижная боевая машина пехоты (БМП-2), бронетранспортер (БТР-70), двигавшийся в южном направлении вблизи Мичурино (61 км к югу от Донецка), неподвижная БРДМ-2 вблизи Солнцево (55 км к юго-востоку от Донецка) и неподвижный БТР-70 возле Староласпа (51 км к югу от Донецка).

Напомним, в ходе состоявшегося телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин выразил согласие на размещение возможной миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) не только на линии разграничения на Донбассе.