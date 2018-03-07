Общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика из-за гололедицы

На маршрутах общественного транспорта в Киеве введено оперативное состояние из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

"С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями (гололедица)", - сказано в сообщении.

Как сообщает Укргидрометцентр, сегодня около 8:00 в Киеве температура воздуха достигала -2°, атмосферное давление 735 мм рт.ст., относительная влажность 95%. На дорогах скользко.

В КГГА уточнили, что в столице ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Также ожидается мокрый снег и дождь. Температура днем около 0°.