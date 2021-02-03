Обслуговування українською не підтримує третина українців

Більшість українцв спілкуються вдома українською мовою

З 16 січня 2021 року усі надавачі послуг повинні звертатися до клієнтів українською мовою. Переходити на іншу мову можна лише тоді, коли цього вимагає сам клієнт. Ті, хто не дотримуватимуться закону про мову, спочатку отримають попередження, а у разі повторного порушення - штраф у розмірі 5 100 - 6 800 гривень.

Однак, перехід сфери обслуговування на українську мову підтримують не всі українці, повідомляє КМІС.

Лише 61,7% населення вподобали закон про українську мову у сфері обслуговування.

Найбільше підтримують такий закон мешканці західних та центральних областей - 79,4% та 66,2% відповідно. До речі, проти української у сфері обслуговування виступають 18,5% населення Заходу України та 29,7% - сходу.

Найбільше противників нового закону на сході (55,8%) та півдні (46,2%). На Донбасі 59,5% людей підтримують закон про мову, а 32,1% - проти.

Водночас, більшість українцв спілкуються вдома українською мовою - 82,7%. Говорять російською - 40,3%; суржиком - 58,2%; залежно від обставин - 69,3%.

Опитування населення Київський міжнародний інститут соціології проводив впродовж 27 січня - 1 лютого. Загалом опитали 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім тимчасово окупованого Криму) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Як повідомляла УМ, "якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене, потрібно, насамперед, спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи", - нагадує мовний омбудсмен, який раніше публікував детальну інструкцію для споживачів з цього приводу.

Законом передбачено, що всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів українською мовою. Це стосується супермаркетів, інтернет-магазинів, кав'ярень, банків, АЗС, аптек тощо.



