Обстрел военных медиков на Донбассе: умер еще один раненый боец

Военный медик, раненный при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе Водяного, от полученных травм скончался

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Напомним, в понедельник, 1 июля, около 10:50, когда военные медики эвакуировали раненого в район населенного пункта Водяное, российской оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений ООС.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.