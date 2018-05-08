Обстреливавшая Мариуполь артбригада примет участие в параде к 9 мая в Москве

В военном параде на Красной площади в Москве 9 мая примет участие вторая гвардейская Таманская мотострелковая дивизия (бывшая 5-я отдельная гвардейская Таманская мотострелковая бригада), которая обстреливала Мариуполь из "Градов" в январе 2015 года.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает ZN.ua.

"Крайне циничным является то, что по данным, которыми располагает СБУ сегодня, вторая гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, бывшая 5-я отдельная гвардейская Таманская мотострелковая бригада, которая обстреливала Мариуполь, примет участие в параде на Красной площади 9 мая 2018 года", - заявил Грицак на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Как сообщалось, Служба безопасности Украины решила передать в Международный суд ООН доказательства причастности российских военнослужащих к артобстрелу Мариуполя Донецкой области 24 января 2015 года.

Напомним, 24 января 2015 года боевики обстреляли жилой квартал Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек, еще 119 были ранены. Наблюдательная миссия ОБСЕ установила, что обстрел совершался с территории, оккупированной террористами "ДНР".

В феврале Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении и инициировала специальное досудебное расследование в отношении трех офицеров Вооруженных Сил РФ и гражданина Украины, причастных к артиллерийскому обстрелу.