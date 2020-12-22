Обурені ФОПи влаштували "коридор ганьби" глядачам концерту студії Квартал-95

У вівторок, 22 грудня, активісти протестного руху SaveФОП привели підприємців до будівлі палацу "Україна", де о 19:00 розпочався концерт колишніх колег президента України Володимира Зеленського - студії "Квартал 95". Підприємці вимагають дати їм право працювати під час карантину, який влада збирається запровадити на період з 8 по 24 січня. Також вимогою підприємців є створення комісії за участю представників SaveФОП, щоб влада радилася з ними щодо рішень, які стосуються підприємців.

Бунтівники-ФОПи, які прийшли до палацу "Україна", спочатку кричали "Зе, відповідай за базар", намагаючись таким чином натиснути на президента. Також вони розгорнули величезний плакат з цим гаслом. Потім бізнесмени почали кричати " Ганьба!" глядачам, які прийшли на концерт, повідомляє Telegram- канал Klymenko Time.

"Протестувальники, які чекають на акторів "95 кварталу" під Палацом "Україна" в Києві почали... кричати "Ганьба!" глядачам, які приходять на концерт. Навіщо, чому - здається нам, вони й самі не до кінця розуміють", - сказано у повідомленні.

Також стало відомо, що після того, як протестувальники повернулися на Майдан і зустрілися з тими, хто весь цей час залишався там, щоб його силовики не зайняли, усі розійшлися.

4 грудня в центрі Києва фізособи-підприємці (рух SaveФОП!) перекрили урядовий квартал. Підприємці організували черговий масовий протест проти запровадження касових апаратів. Водночас почалися сутички з поліцією.

4 грудня Рада ухвалила закон про допомогу під час карантину: ФОПам виплатять по 8 тисяч. Була схвалена допомога шляхом виплати одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам та фізособам-підприємцям.

Виплати стартували з 14 грудня. У перший же день в роботі порталу "Дія", через який подають заявку на виплату, виникли збої через рекордну активність користувачів.

30 листопада президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відстрочку запровадження касових апаратів для малого бізнесу.

17 листопада Рада розглянула доопрацьований проєкт закону про відстрочку касових апаратів для ФОПів. Але лише 17 народних обранців IX скликання підтримали оновлений документ.

3 листопада підприємці влаштували протести біля Верховної Ради. Вони виступали за зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

Протести ФОПів - про що йшлося раніше: