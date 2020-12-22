Обурені ФОПи влаштували "коридор ганьби" глядачам концерту студії Квартал-95

У вівторок, 22 грудня, активісти протестного руху SaveФОП привели підприємців до будівлі палацу "Україна", де о 19:00 розпочався концерт колишніх колег президента України Володимира Зеленського - студії "Квартал 95". Підприємці вимагають дати їм право працювати під час карантину, який влада збирається запровадити на період з 8 по 24 січня. Також вимогою підприємців є створення комісії за участю представників SaveФОП, щоб влада радилася з ними щодо рішень, які стосуються підприємців.
Бунтівники-ФОПи, які прийшли до палацу "Україна", спочатку кричали "Зе, відповідай за базар", намагаючись таким чином натиснути на президента. Також вони розгорнули величезний плакат з цим гаслом. Потім бізнесмени почали кричати " Ганьба!" глядачам, які прийшли на концерт, повідомляє Telegram- канал Klymenko Time.
"Протестувальники, які чекають на акторів "95 кварталу" під Палацом "Україна" в Києві почали... кричати "Ганьба!" глядачам, які приходять на концерт. Навіщо, чому - здається нам, вони й самі не до кінця розуміють", - сказано у повідомленні.
Також стало відомо, що після того, як протестувальники повернулися на Майдан і зустрілися з тими, хто весь цей час залишався там, щоб його силовики не зайняли, усі розійшлися.Протести ФОПів - про що йшлося раніше:
- 4 грудня в центрі Києва фізособи-підприємці (рух SaveФОП!) перекрили урядовий квартал. Підприємці організували черговий масовий протест проти запровадження касових апаратів. Водночас почалися сутички з поліцією.
- 4 грудня Рада ухвалила закон про допомогу під час карантину: ФОПам виплатять по 8 тисяч. Була схвалена допомога шляхом виплати одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам та фізособам-підприємцям.
- Виплати стартували з 14 грудня. У перший же день в роботі порталу "Дія", через який подають заявку на виплату, виникли збої через рекордну активність користувачів.
- 30 листопада президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відстрочку запровадження касових апаратів для малого бізнесу.
- 17 листопада Рада розглянула доопрацьований проєкт закону про відстрочку касових апаратів для ФОПів. Але лише 17 народних обранців IX скликання підтримали оновлений документ.
- 3 листопада підприємці влаштували протести біля Верховної Ради. Вони виступали за зменшення фінансового навантаження на малий і середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.