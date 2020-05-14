Обвинуваченого у справі МН17 Харченка взяли під варту в Донецьку

У березні в Донецьку заарештували одного з чотирьох обвинувачених у справі про катастрофу малайзійського Boeing-777 МН17, збитого в небі Донбасу в 2014 році, Леоніда Харченка, повідомляє "Російська служба ВВС" з посиланням на власні джерела.

"У Нідерландах Харченку висунули офіційні обвинувачення в причетності до аварії Boeing-777, суд розпочався 9 березня цього року. А 11 березня Харченка затримала біля його будинку в Донецьку влада "ДНР", його заарештували, але зовсім в іншій кримінальній справі", - йдеться в замітці з посиланням на джерело, що мало стосунок до військового командування "ДНР" у 2014-2015 роках, і товариша по службі Харченка, який досі проживає в Донецьку.

8 травня арешт колишнього військового розвідника "ДНР" продовжили ще на два місяці. Наразі він утримується в СІЗО т.зв. мін'юсту "ДНР", яке розташоване в Донецьку на вулиці Кобозєва, 4.

Товариші по службі Харченка вважають, що колишнього розвідника хочуть ізолювати.

"Обвинувачення смішні - нібито участь у незаконному обшуку в 2014 році й незаконне зберігання зброї. За першим пунктом у потерпілих до нього претензій немає. За другим - цей пістолет йому в 2019 році видали в "міністерстві держбезпеки" для особистої безпеки у зв'язку зі справою МН17", - цитує ВВС співрозмовника, знайомого зі справою арештованого Харченка.

Джерело вважає, що все це було зроблено, щоб ізолювати Харченка.

"Товариш по службі Харченка, який погодився поговорити з ВВС, вважає, що колишнього військового розвідника взяли під варту, щоб виключити варіант його викрадення спецслужбами України", - йдеться в замітці.

Як повідомлялося, 9 березня в Нідерландах в судовому комплексі Схіпголу поблизу Амстердама розпочався судовий процес над чотирма обвинуваченими в трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній. На лаві підсудних мали перебувати троє громадянин Росії та один українець - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко. Лише один із них - Пулатов представлений адвокатами з нідерландської фірми, яким допомагає російський адвокат Кутіна. Ніхто з них у залі суду так і не з'явився.

Процес веде головуючий суддя Гендрік Стейнгаус (Hendrik Steenhuis), з яким засідають Дагмар Костер (Dagmar Koster) і Гелейна Керстенс-Фокенс (Heleen Kerstens-Fockens). З ними також засідають запасні судді, які були призначені з огляду на тривалість розгляду цієї справи.

Перша фаза суду, яка відбулася 9 та 10 березня з наступною перервою до 23 березня, була організаційною. Суд розглядав такі питання, як хто буде представлений у суді, чи готова до розгляду сама справа тощо. Справа складається з 36 тис. сторінок і "величезної кількості цифрових файлів, які демонструватимуться на екрані".

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів - піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи провадить міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

19 травня 2019 року було названо чотирьох підозрюваних у причетності до загибелі авіалайнера: це Гіркін (Стрєлков), Дубінський, Пулатов і Харченко, яких оголосили в міжнародний розшук. Їх обвинувачують у вбивстві та ненавмисному вбивстві.

Останнє судове засідання 23 березня відбулося за відсутності публіки через обмежувальні заходи, впроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу.