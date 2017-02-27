Объявлены лауреаты кинопремии "Оскар 2017"

27 февраля 2017, 09:24
 Общество Источник: Гордон

Лидером по количеству наград стал мюзикл "Ла-ла Ленд", завоевавший шесть "Оскаров". При этом награду за лучший фильм получила картина "Лунный свет".

В Лос-Анджелесе (США) состоялась 89-я церемония вручения кинопремии "Оскар", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Полный список победителей:

  • Лучший фильм

"Лунный свет"

  • Лучший режиссер

Дэмьен Шазелл ("Ла-ла Ленд")

  • Лучший актер

Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

  • Лучшая актриса

Эмма Стоун ("Ла-ла Ленд")

  • Лучший актер второго плана

Махершала Али ("Лунный свет")

  • Лучшая актриса второго плана

Виола Дэвис ("Ограды")

  • Лучший документальный полнометражный фильм

"О.Джей. Сделано в Америке"

  • Лучший звуковой монтаж

"Прибытие"

  • Лучшее сведение звука

"По соображениям совести"

  • Лучший фильм на иностранном языке

"Коммивояжер"

  • Лучший короткометражный анимационный фильм

"Песочник"

  • Лучший полнометражный анимационный фильм

"Зверополис"

  • Лучший короткометражный документальный фильм

"Белые каски"

  • Лучший короткометражный игровой фильм

"Пой"

  • Лучший грим и прически

"Отряд самоубийц"

  • Лучший дизайн костюмов

"Фантастические твари и где они обитают"

  • Лучшая работа художника-постановщика

"Ла-ла Ленд"

  • Лучшие визуальные эффекты

"Книга джунглей"

  • Лучший монтаж

"По соображениям совести"

  • Лучшая операторская работа

"Ла-ла Ленд"

  • Лучшая музыка к фильму

"Ла-ла Ленд"

  • Лучшая песня

City Of Stars / "Ла-ла Ленд"

  • Лучший оригинальный сценарий

"Манчестер у моря"

  • Лучший адаптированный сценарий

"Лунный свет"

 

 
Источник: Гордон
 
 
 