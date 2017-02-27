Объявлены лауреаты кинопремии "Оскар 2017"

Лидером по количеству наград стал мюзикл "Ла-ла Ленд", завоевавший шесть "Оскаров". При этом награду за лучший фильм получила картина "Лунный свет".
В Лос-Анджелесе (США) состоялась 89-я церемония вручения кинопремии "Оскар", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Полный список победителей:
- Лучший фильм
"Лунный свет"
- Лучший режиссер
Дэмьен Шазелл ("Ла-ла Ленд")
- Лучший актер
Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")
- Лучшая актриса
Эмма Стоун ("Ла-ла Ленд")
- Лучший актер второго плана
Махершала Али ("Лунный свет")
- Лучшая актриса второго плана
Виола Дэвис ("Ограды")
- Лучший документальный полнометражный фильм
"О.Джей. Сделано в Америке"
- Лучший звуковой монтаж
"Прибытие"
- Лучшее сведение звука
"По соображениям совести"
- Лучший фильм на иностранном языке
"Коммивояжер"
- Лучший короткометражный анимационный фильм
"Песочник"
- Лучший полнометражный анимационный фильм
"Зверополис"
- Лучший короткометражный документальный фильм
"Белые каски"
- Лучший короткометражный игровой фильм
"Пой"
- Лучший грим и прически
"Отряд самоубийц"
- Лучший дизайн костюмов
"Фантастические твари и где они обитают"
- Лучшая работа художника-постановщика
"Ла-ла Ленд"
- Лучшие визуальные эффекты
"Книга джунглей"
- Лучший монтаж
"По соображениям совести"
- Лучшая операторская работа
"Ла-ла Ленд"
- Лучшая музыка к фильму
"Ла-ла Ленд"
- Лучшая песня
City Of Stars / "Ла-ла Ленд"
- Лучший оригинальный сценарий
"Манчестер у моря"
- Лучший адаптированный сценарий
"Лунный свет"