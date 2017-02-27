Объявлены лауреаты кинопремии "Оскар 2017"

Лидером по количеству наград стал мюзикл "Ла-ла Ленд", завоевавший шесть "Оскаров". При этом награду за лучший фильм получила картина "Лунный свет".

В Лос-Анджелесе (США) состоялась 89-я церемония вручения кинопремии "Оскар", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Полный список победителей:

Лучший фильм

"Лунный свет"

Лучший режиссер

Дэмьен Шазелл ("Ла-ла Ленд")

Лучший актер

Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

Лучшая актриса

Эмма Стоун ("Ла-ла Ленд")

Лучший актер второго плана

Махершала Али ("Лунный свет")

Лучшая актриса второго плана

Виола Дэвис ("Ограды")

Лучший документальный полнометражный фильм

"О.Джей. Сделано в Америке"

Лучший звуковой монтаж

"Прибытие"

Лучшее сведение звука

"По соображениям совести"

Лучший фильм на иностранном языке

"Коммивояжер"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Песочник"

Лучший полнометражный анимационный фильм

"Зверополис"

Лучший короткометражный документальный фильм

"Белые каски"

Лучший короткометражный игровой фильм

"Пой"

Лучший грим и прически

"Отряд самоубийц"

Лучший дизайн костюмов

"Фантастические твари и где они обитают"

Лучшая работа художника-постановщика

"Ла-ла Ленд"

Лучшие визуальные эффекты

"Книга джунглей"

Лучший монтаж

"По соображениям совести"

Лучшая операторская работа

"Ла-ла Ленд"

Лучшая музыка к фильму

"Ла-ла Ленд"

Лучшая песня

City Of Stars / "Ла-ла Ленд"

Лучший оригинальный сценарий

"Манчестер у моря"

Лучший адаптированный сценарий

"Лунный свет"