Очереди на границе с Польшей: проезда ожидают почти 800 автомобилей

По состоянию на 08:00 среды, 4 января, на украино-польской границе пропуска ожидали 760 автомобилей. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Согласно обнародованному сообщению на пункте пропуска "Рава-Русская" стояло 100 автомобилей, "Ягодин авто" - 200, на "Грушив" - 120, "Краковец" - 80, "Угринив" - 100, "Устилуг" - 70, "Смельница" - 60, "Шегини" - 30.

Кроме этого очереди наблюдаются на и венгерской границе. Так, на пункте пропуска "Косино" стояло 20 автомобилей, "Лужанка" - 10. При этом "Вилок" и "Тиса" свободны для проезда.

Пограничники отмечают, что автомобили могут беспрепятственно сейчас пересечь границу Румынией, Молдовой и Словацкой республикой.