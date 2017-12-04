Очередные нововведения ждут абитуриентов в 2018 году

Следующий год принесет для украинских абитуриентов очередное нововведения в правила прохождения Внешнего независимого тестирования.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.

Министерство науки и образования представило нормативный документ, из которого следует, что в 2018 году абитуриенты смогут выбрать, какие предметы им сдавать. Перечень предметов ВНО останется тем же, однако из этого списка исключили русский язык, пишет Politeka.

Таким образом, для выпускников 2016-2017 годов, которые имеют сертификат по русскому языку, это - проблема. Теперь им придется пройти тестирование по другому предмету.

Несмотря на то, что вокруг языкового вопроса в новом законе "Об образовании" разгорелся скандал, однако в следующем году абитуриенты смогут пройти ВНО на языке нацменьшинства. Это подтвердили и во Львовском региональном центре оценивания качества образования. Известно, что тестовые задания по всем предметам (кроме украинского и иностранных языков) будут переведены на 6 языках нацменьшинств: русском, румынском, польском, венгерском, молдавском и крымско-татарском.

Все также неизменно обязательным останется сертификат по украинскому языку и литературе.

В это же время отдельным порядком в следующем году будет установлено минимальное количество в 150 баллов для абитуриентов, которые поступают на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Здравоохранение". Напомним, что в прошлом году МОН уже пыталось установить повышенный пороговый балл, однако от этой идеи отказались, поскольку на то время регистрация на ВНО уже была завершена.

В Минобразования отмечают, что высокий пороговый балл для медицинских специальностей должен отсечь абитуриентов с низкими оценками.

Также, как и в прошлом году, выпускники смогут пройти ВНО максимум по 4 предметам. Три из этих предметов будут зачислены и в итоговую аттестацию.

Абитуриенты смогут подать максимум 7 заявлений для поступления, вместо 9. А количество специальностей осталось прежним - не более 4-х.

Особо стоит отметить изменения, которые коснулись сертификационных работ по иностранным языкам. В них будет включена новая часть - аудирование. Так, выпускники в следующем году во время экзамена должны послушать звуковой фрагмент. После этого они должны выполнить задания к нему.

Таким образом время для исполнения теста по иностранному языку увеличится до 150 минут.

Также для выпускников изменят тестовые задания по иностранному языку. Теперь они будут состоять из 2 уровней сложности: В1 (рубежный) и В2 (продвинутый). Рубежный уровень предназначен для общеобразовательных школ, а вот продвинутый будут выпускать ученики профильных классов с углубленным изучением языков, или те, кому засчитают результат ВНО по иностранному языку, как ГИА.

Изменения почувствуют и студенты училищ и техникумов, которые ранее могли поступить в профильный вуз после сдачи экзамена или же собеседования. Так, в 2018 году они тоже должны будуть сдавать ВНО по украинскому языку и литературе или использовать другие сертификаты ВНО в качестве вступительного экзамена.

Стоит отметить, что в этому году впервые будут адаптированные тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины и математике для людей с проблемами зрения.

И напоследок отметим, что в 2018 году абитуриенты смогут предоставить для поступления сертификаты 2016, 2017 и 2018 года.

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