Одесса — украинский гедонизм и российское фиаско (The Huffington Post, США)

Военная агрессия Москвы не только подорвала культурные и туристические связи России и Одессы, но и привела к спаду российских инвестиций.

Два года спустя я возвращаюсь в Одессу, жемчужину Черного моря. В самолете из Варшавы рядом со мной сидит русская девушка. Она направляется в Бессарабию на похороны дедушки. Раз между Россией и Украиной больше нет прямых рейсов, ей приходится лететь через Минск, Стамбул, Ригу или Центральную Европу. Она расстроена из-за российско-украинского конфликта, который нарушил семейные связи почти на два года: «Мы перестали разговаривать друг с другом». Она признается, что не поддерживает украинскую политику Путина, но в то же время огорчена решением киевских властей разорвать все культурные связи с соседями: больше нет никаких рейсов, российских информационных каналов и соцсетей. Некоторые публикуемые в России издания и книги тоже оказались под запретом. Она опасается, что Украина в конечном итоге введет визы для россиян, что может повлечь за собой выдворение тысяч украинцев из Российской Федерации. Две недели спустя Киев объявил об обязательном получении разрешения на въезд для всех российских граждан.

По прибытии в аэропорт я вижу, что новый терминал, наконец, достроен — по крайней мере, с виду: работы шли не менее пяти лет и надолго встали из-за коррупции. К моему большому разочарованию, новый аэровокзал еще не доделали, и приходится пользоваться тем, что остался от Советского Союза. Внутри на экранах в цветах Украины и ЕС красуется гордая надпись: «Путешествуйте без визы, Украина сближается с Европой». Это достижение стало большой победой президента Петра Порошенко и оказало серьезный психологический эффект на население. Жертвы Майдана, наконец, принесли плоды. Стремление принадлежать к западному миру очень сильно, особенно среди людей моложе 40 лет.

В центре города первое впечатление — что Одесса вернула себе довоенную живость 2000-х годов. В конце июня на улицах видно множество туристов из Европы, Турции, Грузии, Израиля и даже Белоруссии. Кафе и рестораны заполнены, и повсюду мирно развевается украинский сине-желтый флаг. Больше не видно ни военных, ни блокпостов, ни пророссийских граффити. Все признаки войны в Донбассе полностью исчезли. Местный предприниматель Тарас говорит, что никто в Одессе больше не стремится к возвращению Донецка и Луганска и не собирается платить за восстановление двух этих потерянных регионов. «Как бы то ни было, Украина должна ответить на агрессию русских террористов и не дать им продвинуться дальше, — добавляет он. — Мариуполь необходимо защитить. Нам не нужна война, потому что она отдаляет нас от реформ. Именно в этом и заключается цель Владимира Путина: дестабилизировать и деморализовать Украину».

«А что насчет Крыма?» Молчание. Видно, что аннексия полуострова оставила рану, и что в отличие от Донбасса отказываться от него не хотят. «Крым — экономическая катастрофа, — отвечает он. — Пока он оккупирован Россией, он не может развиваться. Россияне предпочитают ездить на Лазурный берег, а не в Крым, кто победнее — в Турцию. Крым станет новым Приднестровьем».

На улицах Одессы встречаются новые полицейские в западных машинах и нью-йоркских формах. Работающая в одесской полиции женщина говорит, что коррупция ощутимо пошла на спад в 2016 году, однако после назначения Сергея Князева в результате перестановок в правительстве старые практики вновь набирают силу. Что касается городской власти, ее все еще возглавляет русофил Геннадий Труханов. С тех пор, как у него в руках оказалось предприятие по производству тротуарной плитки, вся идущая вдоль одесских пляжей набережная была перемощена заново. Причем, на этом его планы не останавливаются. Он хочет расширить свою деятельность и полностью перемостить знаменитый Французский бульвар, что вызывало протесты со стороны населения.

Заехав в Тарабунары, я вновь встречаю украинского пенсионера (родом из Болгарии), который в 2015 году просил меня увезти трех его дочерей на Запад. Его меланхолия и ностальгия по Советскому Союзу и русской культуре никуда не делись. Благодаря спутнику он продолжает слушать старые советские песни и смотреть российское телевидение. Он улыбается при виде этой пропаганды, прекрасно осознавая звучащую ложь. Российские СМИ каждый день рассуждают о потерянной Украине и отсутствии перспектив устойчивого мира.

Он все еще уверен, что ему лучше жилось при режиме Януковича. Ему все еще хочется, чтобы я увез его дочерей? Красноречивое молчание. Его дочери больше не мечтают о жизни на Западе. В Одессе можно вести приятную жизнь, а их работа обеспечивает им достойное существование. Как бы то ни было, им хотелось бы поездить по Западной Европе. Отмена виз создает чувство свободы, хотя две из них уже приняли болгарское гражданство на случай обострения конфликта с Россией.

Тем не менее Польша и Прибалтика делают все для того, чтобы российские планы провалились, а Украина осталась тесно связана с Западом. Подписанное Киевом и Брюсселем соглашение об ассоциации вступает в силу с 1 сентября. Политическое, академическое и культурное влияние Польши проявляет себя в Одессе все сильнее. Турки же могут похвастаться прочными позициями в экономике. Стамбул финансирует строительство прекрасных садов в центре Одессы. Все больше турецких туристов отправляются в путешествие через Черное море, чтобы насладиться гедонистической атмосферой Одессы. Украина не требует виз от граждан Турции, и те могут насладиться «грешками» западной цивилизации, которые президент Эрдоган стремится искоренить в своей стране. Его подданные не остаются равнодушными к украинской красоте и расслабленности теплых ночей.

Политика Владимира Путина оказалась эффективной в краткосрочной перспективе, подорвав дух украинцев. Но в долгосрочной перспективе она чревата катастрофой для отношений двух стран, поскольку привела к подъему русофобских настроений среди русскоязычного населения. Военная агрессия Москвы не только нарушила культурные и туристические связи России и Одессы, но и привела к спаду российских инвестиций. ЕС и Турция быстро заполнили вакуум. Это сразу же бросается в глаза, стоит только зайти в супермаркет. Продуктов с надписью на латинице становится на полках все больше и больше.

В этом регионе Украины набирает силу культурная революция. Молодежь выбирает английский и больше не боится улыбаться иностранцам. Необратимые связи с Европейским Союзом в итоге покончат с хронической украинской коррупцией.

И если российская агрессия продолжится, не исключено, что Украина однажды латинизирует свой алфавит, чтобы прочно закрепиться на Западе.

Пьер Скордиа