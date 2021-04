Одинадцятьох українок затримали в Дубаї за оголену зйомку в відеоролику

Правоохоронці затримали громадянок України та Білорусі "за порушення норм суспільної моралі"

В Дубаї, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, затримали 40 людей за зйомку відео, на якому оголені дівчата стоять на балконі одного із хмарочосів. Серед затриманих - одинадцять українок. Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на Міністерство закордонних справ України в понеділок, 5 квітня.

Моделей затримали ще минулої суботи, 3 квітня, "за порушення норм суспільної моралі. Українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевою поліцією для забезпечення дотримання прав українок та з'ясування усіх обставин цієї справи. Консул їх відвідає у вівторок, 6 квітня.

Well @DXBMediaOffice @dubaimarinamall @Damac @DubaiPoliceHQ I guess we are open for business??? Year of Tolerance?? I am all for fun and sun but this just lowers Dubai standards #Dubai #UAE #DubaiMarina #MyHome pic.twitter.com/mGTpGtcl7E - Mr Freeze (@UKFreezeBoY) April 3, 2021

ЗМІ повідомляють також про затримання громадянок Білорусі. Російське консульство інформацію про затримання росіянок заперечило, передає "Українська правда". Однак організатор фотосесії - громадянин Росії, щодо нього ведеться розслідування.

Оголеним моделям загрожує шість місяців в'язниці та штраф. За даними британського сайту Mirror, штраф становить близько однієї тисячі фунтів (38,5 тис. грн). Організатору створення відео загрожує подібне покарання - до 1,5 року ув'язнення та близько 360 тис. грн штрафу.

Водночас російське генконсульство допустило, що влада Еміратів може помилувати затриманих моделей з зв'язку із настанням Рамадану - священного для мусульман місяця.

Zaxid.net

https://zaxid.net